«Контрол Лизинг» принял участие в Петербургском международном газовом форуме – 2025

Компания «Контрол Лизинг» приняла участие в XIV Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025), который прошел 7-10 октября в Санкт-Петербурге. ПМГФ традиционно собрал ключевых игроков газовой индустрии и смежных рынков, объединив конгрессную и экспозиционную программы, а также деловые встречи с участием регуляторов, производителей оборудования и финансовых институтов.
Форум 2025 года подтвердил статус одного из ведущих отраслевых событий: деловая программа и выставка работали четыре дня, обсуждения касались как внутреннего рынка газа, так и экспортных перспектив, импортозамещения технологических решений, развития СПГ-кластеров, водородных проектов и расширения парка газомоторной техники. По оценке отраслевых спикеров, мероприятие входит в тройку крупнейших форумов такого формата и в этом году собрало десятки тысяч участников из десятков стран, что обеспечило плотный график встреч, подписаний соглашений и презентаций.
Как сообщает пресс-служба компании, участие «Контрол Лизинг» было сфокусировано на практических инструментах для компаний газового сегмента и смежных отраслей – от финансирования добычи, переработки и транспорта газа до проектов по газификации транспорта, модернизации инфраструктуры АГНКС/КриоАЗС, внедрения цифровых комплексов на компрессорных станциях и обновления специализированного парка техники. В повестке переговоров – лизинговые решения для закупки газоперерабатывающего и компрессорного оборудования, криогенных резервуаров и насосов, криоцистерн, модульных ГРС и ГРП, газораздаточных колонок, метрологии и ЭКБ, а также грузового и специализированного автотранспорта на метане и СПГ.
На площадках форума экспоненты показали широту линейки промышленного и энергетического оборудования, решений по транспортировке и хранению СПГ, а также электронике и автоматике для газовых объектов. Для финансовых институтов это означает рост спроса на длинные сделки с поэтапным графиком ввода мощностей и жесткими требованиями к сервису, управлению жизненным циклом активов и страховым покрытиям выставочных образцов и серийных решений. Такой профиль проектов традиционно удобен для лизинга как «коробочного» инструмента с кастомизацией по срокам и авансам, но в текущих условиях к нему добавляются сервисные пакеты, удаленный мониторинг, KPI по эффективности оборудования и «зеленые» метрики – все это обсуждалось на встречах в рамках ПМГФ.
Коммерческий директор «Контрол Лизинг» Дарья Сильнягина провела серию переговоров с производителями компрессорного и криогенного оборудования, поставщиками газомоторных технологий и технологическими integrator-компаниями. По итогам встреч коммерческий блок компании сформировал возможный пул потенциальных сделок для клиентов из топливно-энергетического комплекса, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также региональных программ по переводу муниципального транспорта на метан. Наиболее востребованными у заказчиков на форуме стали финансовые модели с распределенной загрузкой проекта – когда в первую очередь финансируются критические узлы, а затем расширение мощности добирается за счет преемственных траншей, что снижает пик капитальных затрат на старте. Параллельно обсуждались механизмы субсидирования ставок и страхования технологических рисков с участием партнерских институтов развития.
«Петербургский международный газовый форум – площадка, где технологическая повестка напрямую сопрягается с финансовой. Мы видим устойчивый спрос на комплексные лизинговые решения в газовой отрасли – от “железа” до цифровой связки, от транспорта до инфраструктуры АГНКС, – и предлагаем заказчикам не просто “профинансировать оборудование”, а закрыть весь цикл внедрения. Для предприятий ТЭК и транспортных операторов это, по сути, способ быстро развернуть мощность, рассрочив капитальные затраты и зафиксировав сервисные KPI на весь срок жизни актива. На ПМГФ-2025 мы договорились о пилотных пакетах, включающих поставки криогенных емкостей, компрессорных модулей, газораздаточного оборудования и специализированной техники, а также о проектах по цифровому мониторингу, когда эффективность узлов и расход газа контролируется в реальном времени», – подчеркнула Дарья Сильнягина.
По словам коммерческого директора «Контрол Лизинг», дополнительный импульс интересу к лизингу формирует совмещение отраслевой модернизации и импортозамещения: растет число локализованных решений в криогенной технике, устройстве насосно-компрессорных агрегатов, электронике и системах автоматики. Производители, представленные на ПМГФ, демонстрируют готовность поставлять серийные комплексы под долгосрочный сервис, а заказчики – закрывать потребности «линиями» с гибкой логистикой поставок и монтажом очередями, что идеально встраивается в лизинговую матрицу. Для «Контрол Лизинг» это означает расширение «конструктора» сделок – с разными типами аванса, плавающими графиками, сезонностью платежей и «ступенчатым» финансированием, синхронизированным со строительно-монтажными работами.
Дискуссии форума были насыщены темами устойчивого развития и энергоэффективности. Газ, включая СПГ, рассматривается как базовый элемент «переходной энергетики», а программы перевода транспорта на метан – как один из быстрых путей к снижению совокупных выбросов в городах. На стендах и сессиях обсуждались практики расчета «углеродного следа» проекта и соответствующие ESG-метрики – как на уровне предприятия, так и по цепочке поставки и эксплуатации оборудования. Для лизинга это требует «вшитой» отчетности в пакет сделки: заказчики ждут не только финансовых условий, но и прозрачных моделей учета экологических показателей, что важно для взаимозачета по региональным программам качества воздуха и городской мобильности. Конгрессная программа ПМГФ-2025 уделила внимание и цифровизации – от телеметрии до предиктивного сервиса, что напрямую влияет на остаточную стоимость и управляемость рисков по лизинговым портфелям.
Отдельным блоком на встречах «Контрол Лизинг» в Петербурге стала тема транспортной логистики и обновления подвижного состава: рынок ожидает увеличения поставок газомоторных грузовых шасси и спецтехники в 2026 году, а также более широкого применения СПГ на магистральных маршрутах. С точки зрения финансовой модели это долгий контрактный горизонт, в котором критично важны гарантии сервисной доступности и локализация ключевых узлов – вопросы, которые активно поднимались на стендах производителей и в кулуарах форума. Для клиентов это означает, что помимо базовой цены владения они получают «застрахованную» эксплуатацию – с понятным SLA, подменным фондом и удаленной диагностикой, а также с возможностью встроить технику в корпоративные KPI по энергосбережению.
Дарья Сильнягина также отметила интерес заказчиков к «смешанным» лизинговым пакетам, когда в одном проекте финансируются и технологические блоки (криогенные, компрессорные, дозирующие), и транспортная часть (тягачи, полуприцепы-цистерны, автоцистерны), и цифровой контур (датчики, шкафы управления, шлюзы передачи данных). По ее словам, такие проекты быстрее проходят инвестиционные комитеты, потому что у руководства есть единая точка ответственности и прозрачный график ввода мощности. Наконец, заметна активизация региональных программ: субъекты РФ, где реализуются крупные производственные инвестиции, синхронизируют газовую инфраструктуру и городской транспорт, а лизинг становится «переводчиком» больших капитальных задач в управляемые операционные платежи.
Важной частью ПМГФ-2025 стала выставка РОС-ГАЗ-ЭКСПО, в которую традиционно интегрированы экспозиции решений для газовой отрасли. Для «Контрол Лизинг» это площадка «живого» аудита оборудования, с которым предстоит работать в ближайшие годы: спецификации, условия гарантий, требования к шефмонтажу, расходные материалы, апгрейды.
В целом ПМГФ-2025 подтвердил, что интеграция технологической и финансовой повесток – главный драйвер отрасли на ближайшие два-три года. На фоне регулярных ограничений по импорту и необходимости компенсировать технологические разрывы промышленность опирается на локализацию и гибкие модели финансирования. Форум, задействовав сразу несколько площадок – «Экспофорум», Hilton и «Лахта Центр» – обеспечил плотный, «сквозной» контакт всех участников цепочки: начиная с опытных игроков рынка газовой промышленности, НИОКР, машиностроителей, заказчиков, операторов инфраструктуры и финансовых партнеров. Для «Контрол Лизинг» это означает расширение воронки проектов и ускорение цикла принятия решений по пилотам, где необходимо быстро «сшить» оборудование, логистику и сервис в единый контракт.
«Мы приехали в Петербург с четкой задачей – собрать для клиентов в одном месте технологические и финансовые решения, которые позволят в срок и с контролируемыми рисками развернуть новые мощности. Уверена, что договоренности ПМГФ-2025 уже в ближайшие месяцы трансформируются в подписанные контракты», – резюмировала Дарья Сильнягина.
Наталья Любимова, директор по связям с общественностью «Контрол Лизинг», отметила значимость отраслевых площадок для ускорения проектной работы с клиентами: «ПМГФ – это возможность в одном окне “сверить часы” с производителями оборудования, регуляторами и заказчиками. Мы видим, как быстро меняется технологическая карта рынка и как высок спрос на инструменты, позволяющие запускать новые мощности без перегрева капитальных затрат. Наша задача – чтобы клиент получил работающую систему точно в срок: от поставки и монтажа до телеметрии и сервисных SLA. Петербургский международный газовый форум помогает делать это быстрее: здесь в диалоге рождаются решения, которые завтра становятся подписанными контрактами».