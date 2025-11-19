Пять школ отправили учеников на карантин в Псковской области

Школьники в Псковской области ушли на карантин, причина в резком росте заболевших.
Как сообщает ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, в ноябре в регионе зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ.
Из-за этого в пяти школах на карантин ушли пять классов. Также закрыли и две группы в детском саду.
За минувшую неделю, с 10 по 16 ноября, в области было зарегистрировано 2892 случая заболевания ОРВИ. Показатель на 34% превышает данные предыдущей недели.
Больше всего заболевших среди детей до 14 лет – на них приходится около 60,9% всех заболевших. В областном центре симптомы ОРВИ выявили у 1223 человек.
В сентябре на карантин уходили и школы в Карелии. Тогда вспышка ОРВИ произошла в средней общеобразовательной школе № 6 в Сегеже. Ученики массово подхватили вирус, и учебный процесс пришлось приостановить в 16 из 29 классов.
14 ноября в Мурманской области школьники перешли на удаленку, но тогда причина была не в ОРВИ, а в непогоде в регионе.