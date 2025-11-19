Почему в Карелии не хватает некоторых лекарств

Минздрав Карелии объяснил, что является причиной нехватки некоторых препаратов в регионе.
Как сообщает ФедералПресс со ссылкой на ответ регионального минздрава, дефицит обусловлен сразу двумя факторами.
Первая причина нехватки отдельных лекарств в аптеках – рост числа льготополучателей. Проблема характерна не только для Карелии, ее выявили в ряде субъектов России под конец года. Вторая причина – внедрение новых схем лечения.
Представители власти уточнили, что на сегодняшний день в Карелии насчитывается свыше 108 тысяч льготополучателей, которые обеспечиваются медикаментами в рамках как федеральных, так и региональных программ.
Объем финансирования в 2025 году составил более 1,5 миллиарда рублей, но он был сохранен на уровне 2024 года. Все выделенные средства освоены в полном объеме.