Минздрав выдал разрешение использовать две противоопухолевые вакцины

Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения, разрешение выдано 20 ноября.
Согласно нему, можно использовать препараты в клинической практике. Это новое поколение противоопухолевых препаратов. Мурашко подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения.
Сейчас речь не идет о массовом применении, об этом можно будет говорить после оценки действия препаратов. Лекарства предназначены для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
Их разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина и в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России.