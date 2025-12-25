В России создали препарат для лечения болезни Паркинсона

Российский центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото. Фото: abn.agency
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В ближайшее время планируется начать доклинические исследования.

Голикова добавил, что у центра также есть наработки для разработки препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии.

Болезнь Паркинсона — это хроническое нейродегенеративное заболевание, вызванное гибелью нейронов, которые вырабатывают дофамин. Человек сталкивается с прогрессирующими двигательными нарушениями: тремор, скованность мышц, замедленность в движении, нарушения походки и мимики.

Лечение на сегодняшний день направлено на облегчение симптомов, лекарства от болезни нет.

Ранее в Минздраве рассказали, кто из онкобольных первыми получат индивидуальную мРНК-вакцину «Неоонковак». Это будут пациенты с неоперабельными или метастазированными формами кожной меланомы.

Стоимость производства одной дозы вакцины составит около 300 тысяч рублей, однако для пациентов она будет бесплатной.

