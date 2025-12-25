В России создали препарат для лечения болезни Паркинсона

Российский центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона.
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В ближайшее время планируется начать доклинические исследования.
Голикова добавил, что у центра также есть наработки для разработки препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии.
Болезнь Паркинсона — это хроническое нейродегенеративное заболевание, вызванное гибелью нейронов, которые вырабатывают дофамин. Человек сталкивается с прогрессирующими двигательными нарушениями: тремор, скованность мышц, замедленность в движении, нарушения походки и мимики.
Лечение на сегодняшний день направлено на облегчение симптомов, лекарства от болезни нет.
Ранее в Минздраве рассказали, кто из онкобольных первыми получат индивидуальную мРНК-вакцину «Неоонковак». Это будут пациенты с неоперабельными или метастазированными формами кожной меланомы.
Стоимость производства одной дозы вакцины составит около 300 тысяч рублей, однако для пациентов она будет бесплатной.