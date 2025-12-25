Онищенко: никакого гонконгского гриппа нет

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России нет никакого повального роста заболевших гонконгским гриппом.
В беседе с ТАСС Онищенко подчеркнул, что некоторые журналисты и эпидемиологи ошибочно называют вирус H3N2 гонконгским гриппом. В случае первого рост заболевших действительно есть.
Геннадий Онищенко объяснил, почему возникла путаница. Грипп H3N2 – который сейчас действительно распространяется в стране – был впервые зарегистрирован в 1973 году, тогда он назывался гонконгским.
Однако сейчас ничего общего заболевание с нынешним гонконгским гриппом не имеет. Также академик РАН назвал информацию СМИ о волне заболеваемости «придумками журналистов».
Защититься от штамма H3N2 можно, сделав вакцину. Ей уже привились 80 млн человек.
Ранее врачи объяснили причину потери слуха при якобы гонконгском гриппе. Все происходит из-за отека в горле. Мойка78 рассказала, кто входит в группу риска заражения заболеванием.
Прирост заболевших гриппом и ОРВИ в Петербурге и по стране продолжается. 17 декабря Роспотребнадзор заявлял о росте в 30%.