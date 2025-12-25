Заболевшие гонконгским гриппом глохнут на одно ухо

Все больше жалоб на неприятные симптомы от заразившегося в России гонконгским гриппом A(H3N2) появляются в России.
Ситуация с заболеваемостью гонконгским гриппом в России и когда будет пик
По последним данным Роспотребнадзора от 23 декабря, в России преобладает гонконгский грипп типа A(H3N2). Точное количество заболевших не сообщается, но за неделю число случаев ОРВИ и гриппа снизилось в 1,8 раза. Количество госпитализированных, по данным Роспотребнадзора, с этими заболеваниями составляет всего 1,8%. В начале декабря ведомство отмечало, что гонконгский грипп обнаружен в 80,9% образцов анализов.
Гонконгский грипп не упоминается в последнем пресс-релизе Роспотребнадзора по Петербургу от 23 декабря. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Северной столице выросла на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом коронавирус в городе пошел на спад — на 5,9%. Это уже не первая неделя, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге растет. Так, 17 декабря Роспотребнадзор заявлял о росте в 30%.
Отметим, что такие корпуса-трансформеры есть в Госпитале ветеранов войн на Народной улице, больнице Святителя Луки на Чугунной улице, больнице № 33 в Колпино, при больнице Святого Георгия на Северной проспекте и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После окончания пандемии в них работают отделения терапии, кардиохирургии, реабилитации, травматологии, неврологии, реанимации и другие.
Симптомы и погибшие от гонконгского гриппа в России
Основные симптомы включают внезапный подъем температуры до 39–40 градусов, озноб, боли в теле, головную боль и головокружение — особенно в лобной части, глазах и висках. Также появляются слабость, сонливость, боли в горле, тошнота, диарея и кашель. При лечении гонконгский грипп обычно длится около 4-5 дней.
В России уже зафиксированы первые смерти от гонконгского гриппа в декабре 2025 года: в Дагестане умерли два человека.
Откуда появился гонконгский грипп и кто в зоне риска
A(H3N2) разразился в 1968–1969 годах в Гонконге и стал одной из самых крупных эпидемий прошлого века. По официальным данным, от него умерли около миллиона человек по всему миру.
Этот грипп является завозным. К примеру, в США вирус привезли солдаты из Вьетнама, и там жертвами стали более 33 тысяч человек. В Советском Союзе вспышка гонконгского гриппа прошла практически незамеченной благодаря строгим ограничениям на передвижение.