Заболевшие гонконгским гриппом глохнут на одно ухо

Все больше жалоб на неприятные симптомы от заразившегося в России гонконгским гриппом A(H3N2) появляются в России.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
Люди постят в интернете тексты и видеокомментарии, в которых рассказывают, что у них снижается слух во время болезни, а некоторые говорят, что и вовсе глохнут на одно ухо. В качестве примера, одна заболевшая рассказала о таких признаках гонконгского гриппа, как слезящиеся глаза и тяжелое дыхание. Кроме того, она отмечает потерю слуха на одно ухо и то, что не слышит саму себя.

Ситуация с заболеваемостью гонконгским гриппом в России и когда будет пик

По последним данным Роспотребнадзора от 23 декабря, в России преобладает гонконгский грипп типа A(H3N2). Точное количество заболевших не сообщается, но за неделю число случаев ОРВИ и гриппа снизилось в 1,8 раза. Количество госпитализированных, по данным Роспотребнадзора, с этими заболеваниями составляет всего 1,8%. В начале декабря ведомство отмечало, что гонконгский грипп обнаружен в 80,9% образцов анализов.

Однако после новогодних праздников ситуация может ухудшиться, так как грипп передается воздушно-капельным путем. Так, по словам вирусолога Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова, пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается именно после новогодних праздников.

Гонконгский грипп не упоминается в последнем пресс-релизе Роспотребнадзора по Петербургу от 23 декабря. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Северной столице выросла на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом коронавирус в городе пошел на спад — на 5,9%. Это уже не первая неделя, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге растет. Так, 17 декабря Роспотребнадзор заявлял о росте в 30%.

Судя по всему, после роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге начали готовить больницы к наплыву пациентов. Как отмечала Мойка78, больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами выписывают из Александровской больницы. Предварительно, это связано с перепрофилированием центра под прием пациентов с пневмонией. Напомним, что во время пандемии этот сосудистый центр был создан для лечения пациентов с коронавирусом.

Отметим, что такие корпуса-трансформеры есть в Госпитале ветеранов войн на Народной улице, больнице Святителя Луки на Чугунной улице, больнице № 33 в Колпино, при больнице Святого Георгия на Северной проспекте и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После окончания пандемии в них работают отделения терапии, кардиохирургии, реабилитации, травматологии, неврологии, реанимации и другие.

Симптомы и погибшие от гонконгского гриппа в России

Основные симптомы включают внезапный подъем температуры до 39–40 градусов, озноб, боли в теле, головную боль и головокружение — особенно в лобной части, глазах и висках. Также появляются слабость, сонливость, боли в горле, тошнота, диарея и кашель. При лечении гонконгский грипп обычно длится около 4-5 дней.

Академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что этот грипп особенно опасен для людей с хроническими болезнями легких, сердца или эндокринной системы, а также для детей до 5 лет, пожилых старше 65 и беременных.

В России уже зафиксированы первые смерти от гонконгского гриппа в декабре 2025 года: в Дагестане умерли два человека.

Откуда появился гонконгский грипп и кто в зоне риска

A(H3N2) разразился в 1968–1969 годах в Гонконге и стал одной из самых крупных эпидемий прошлого века. По официальным данным, от него умерли около миллиона человек по всему миру.

Этот грипп является завозным. К примеру, в США вирус привезли солдаты из Вьетнама, и там жертвами стали более 33 тысяч человек. В Советском Союзе вспышка гонконгского гриппа прошла практически незамеченной благодаря строгим ограничениям на передвижение.

