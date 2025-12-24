В Минздраве рассказали, кто из онкобольных первым получит индивидуальную мРНК-вакцину

Вакцина «Неоонковак», основанная на технологии мРНК, первое время будет использована строго в определенных клинических ситуациях.
Все случаи использования вакцины будут контролироваться и сопровождаться четкими медицинскими показаниями и мониторингом безопасности онкобольного.
Каприн отметил, что прежде подобные персонализированные препараты на основе мРНК разрабатывались лишь в рамках научных испытаний. Уникальность метода состоит в индивидуальном подходе, учитывающем особенности генетики конкретной опухоли каждого пациента. Благодаря этому вакцине удается стимулировать иммунную систему атаковать именно раковые клетки.
Препарат разработан совместными усилиями НМИЦ радиологии Минздрава России, Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что в ходе доклинических исследований была доказана эффективность вакцины в борьбе с развитием опухолей. Предполагается, что стоимость производства одной дозы составит около 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной.