Кому нельзя отбеливать зубы, а кому можно: что важно знать перед процедурой

Отбеливание зубов всё чаще воспринимается как простая косметическая процедура, особенно перед праздниками или важными событиями.

Фото: pxhere
Однако стоматологи подчёркивают: отбеливание — это медицинское вмешательство, которое подходит далеко не всем. О рисках, противопоказаниях и безопасных методах рассказала врач-стоматолог-терапевт клинико-диагностического центра терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Христова.

По словам специалиста, основной вред при отбеливании возникает не из-за самой идеи осветления зубов, а из-за неправильно выбранных методов и игнорирования состояния полости рта.

Почему «народное» отбеливание разрушает эмаль

Христова обращает внимание, что популярные домашние способы — отбеливание рисовой водой, содой, порошком из активированного угля и зубными порошками — основаны на одном и том же принципе. Во всех этих методах присутствуют грубые абразивные частицы, которые механически стирают поверхность эмали.

Осветление в таком случае происходит не за счёт удаления пигмента, а из-за истирания защитного слоя зуба вместе с окрашенными частицами. В результате эмаль становится тоньше, а зубы — более уязвимыми. Эффект при этом кратковременный, тогда как вред может быть необратимым.

Специалист подчёркивает, что именно после таких экспериментов пациенты чаще всего обращаются к стоматологам с жалобами на повышенную чувствительность и боль.

Какие методы отбеливания считаются наиболее безопасными

Фото: PxHere

По словам Анастасии Христовой, на сегодняшний день наилучшие результаты показывают профессиональные методы отбеливания, которые проводятся либо в стоматологическом кресле, либо назначаются для домашнего использования под контролем врача.

Такие системы работают за счёт химического воздействия на пигменты внутри эмали, а не за счёт её механического повреждения. При соблюдении протоколов и правильном подборе состава эмаль сохраняется, а результат становится более предсказуемым и стойким.

Врач отмечает, что для поддержания эффекта могут назначаться курсы специальных отбеливающих паст с мягким абразивом, которые не травмируют зубы при регулярном использовании.

Кому нельзя отбеливать зубы: медицинские противопоказания

Анастасия Христова подчёркивает, что отбеливание противопоказано в ряде случаев, и эти ограничения нельзя игнорировать даже при использовании «щадящих» средств. К противопоказаниям относятся:

  • индивидуальная непереносимость компонентов отбеливающих систем и паст;
  • беременность;
  • возраст до 18 лет;
  • воспалительные заболевания полости рта;
  • кариес и его осложнения.

По словам специалиста, отбеливание на фоне кариеса или воспаления дёсен может усилить болевой синдром и привести к ухудшению состояния зубов.

Почему отбеливание запрещено при беременности и в подростковом возрасте

Фото: unsplash
Врач-стоматолог-терапевт поясняет, что во время беременности организм становится более чувствительным, а риск индивидуальных реакций возрастает. Даже при отсутствии прямого вреда воздействие отбеливающих составов считается неоправданным.

Что касается подростков, то их эмаль ещё окончательно не сформирована. Любое агрессивное воздействие в этот период может нарушить её структуру и привести к проблемам в будущем, включая хроническую чувствительность.

Когда отбеливание допустимо и действительно оправдано

При здоровых зубах и дёснах отбеливание может быть безопасным и эффективным. Однако пациенту важно понимать ограничения процедуры. Пломбы, коронки и другие ортопедические конструкции не меняют цвет, а естественный оттенок зубов у каждого человека индивидуален.

Именно поэтому предварительная консультация необходима не только для безопасности, но и для формирования реалистичных ожиданий.

Что рекомендуют Роспотребнадзор и Роскачество

Фото: PxHere
Роспотребнадзор и Роскачество в своих материалах о средствах гигиены полости рта подчёркивают: отбеливающие пасты, полоски и гели не должны использоваться бесконтрольно. Даже продукты, разрешённые к продаже, могут нанести вред при превышении сроков и частоты применения. Ведомства рекомендуют:
  • строго следовать инструкции;
  • не совмещать несколько отбеливающих средств одновременно;
  • прекращать использование при боли или жжении;
  • отдавать предпочтение средствам с мягким абразивом.

Чувствительность после отбеливания: когда это норма

По словам Анастасии Христовой, кратковременная чувствительность после профессионального отбеливания возможна и считается допустимой реакцией. Обычно она проходит в течение нескольких дней. Однако стойкая боль — сигнал о том, что процедура была проведена неправильно или при наличии противопоказаний.

Отбеливание зубов — это медицинская процедура, требующая осмотра и профессиональной оценки. Как подчёркивает врач-стоматолог Анастасия Христова, попытки отбелить зубы «подручными средствами» несут куда больше рисков, чем пользы. Безопасная улыбка начинается не с абразива и не с рекламы, а с консультации специалиста и понимания возможностей собственного организма.

