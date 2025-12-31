Что обязательно должно быть в новогодней аптечке

Новогодняя ночь — это волшебство, сияние гирлянд, бой курантов и стол, ломящийся от угощений.
Это не просто список лекарств, а продуманная стратегия на самые частые праздничные сценарии: легкие травмы при приготовлении ужина, переедание, внезапная простуда или головная боль после бурной ночи. Роспотребнадзор рекомендует подходить к праздникам с умом, ведь большинства проблем со здоровьем можно избежать, соблюдая простые правила, а к остальным — быть готовым.
Самые частые новогодние травмы
Среди самых распространенных диагнозов, которые ставят врачи в первые дни января, лидируют:
- Ушибы. Это классическая травма, которая может стать результатом как банального падения на льду, так и более экстремальных занятий — скоростного спуска на тюбингах (ватрушках), падений при катании на коньках, лыжах или сноуборде. Руки и ноги страдают чаще всего.
- Ожоги различной степени тяжести. Традиционный новогодний «сценарий» здесь — неосторожное обращение с петардами, фейерверками и другой пиротехникой. Однако нередки и бытовые случаи, связанные с перегрузкой электросетей или неисправностью гирлянд и электроприборов.
- Кровотечения. Они могут сопровождать как серьезные травмы вроде открытых переломов, так и быть следствием более «легких», но не менее досадных происшествий: пореза о лед при падении, ранения во время игры в снежки с острыми вкраплениями или даже бытовых конфликтов.
Первая помощь для порезов, ожогов и ушибов
Приготовление праздничного ужина, украшение елки, неловкое движение в азарте игры — все это может привести к мелким, но досадным травмам. Для них в аптечке должен быть свой отсек.
- Для обработки ран: первым делом рану или царапину нужно промыть и обеззаразить. Для этого подойдет 3% раствор перекиси водорода или современный хлоргексидин. После обработки ранку лучше закрыть стерильным материалом. Заранее подготовьте упаковку стерильных салфеток, бинт разной ширины и рулончик лейкопластыря.
- При ожогах: если вы обожглись о горячую сковороду или духовку, поможет средство на основе декспантенола (например, спрей или мазь Пантенол). Оно охлаждает, снимает боль и ускоряет заживление.
- При ушибах и растяжениях: активные игры на улице или дома могут закончиться синяком или растяжением связок. В этом случае первым делом нужно приложить холод. В аптечке можно иметь специальные гипотермические («охлаждающие») пакеты, которые активируются по принципу «снежка». Для снятия последующего отека и боли пригодятся гели с обезболивающим эффектом.
Первая помощь при проблемах с желудком
Новогодний стол — испытание даже для самого крепкого желудка. Обилие жирной, острой, непривычной пищи, смешение продуктов — все это может привести к тяжести, изжоге, вздутию или даже отравлению.
- Если переели: на помощь придут ферментные препараты (например, на основе панкреатина). Их стоит принять прямо во время обильной трапезы, чтобы помочь пищеварению.
- Если мучает изжога и тяжесть: иметь под рукой антациды (средства, нейтрализующие кислоту) — мудрое решение.
- При спазмах и боли в животе: помогут спазмолитики (такие как дротаверин). Но важно помнить: если резкая боль в животе не проходит, а только усиливается — это повод не глотать таблетки, а звонить в скорую.
- При подозрении на отравление или для снятия интоксикации: Базовым средством первой помощи являются энтеросорбенты. Это может быть классический активированный уголь (помните про высокую дозировку) или более современные препараты в виде геля или порошка. Они работают как губка, впитывая вредные вещества в кишечнике. Врачи также отмечают, что сорбенты могут помочь облегчить симптомы похмелья, если принять их перед сном.
Первая помощь при простуде и аллергии
Зима — сезон ОРВИ, а внезапная простуда или аллергия могут испортить все каникулы. Особенно если в гости приезжают дети.
- Жаропонижающие и обезболивающие: основу этой группы составляют препараты на основе парацетамола и ибупрофена. Они не только сбивают температуру, но и помогают при головной, мышечной или зубной боли. Для детей обязательно имейте эти же средства в удобной форме — сиропе или свечах.
Важное предупреждение: специалисты напоминают, что бесконтрольный прием обезболивающих, особенно после употребления алкоголя, может нанести вред желудку. Если боль не проходит, нужно искать ее причину у врача.
- От насморка: положите сосудосуживающие капли (для взрослых и детские) и солевой раствор для промывания носа.
- От боли в горле: антисептические спреи или леденцы.
- Антигистаминные препараты: они должны быть в аптечке обязательно. Аллергию в Новый год может спровоцировать не только мандарин или экзотическое блюдо, но и пыль от елочных игрушек, хранившихся целый год на антресолях. Выбирайте современные средства второго поколения — они эффективны и обычно не вызывают сонливости.
Важные мелочи и индивидуальный подход
Самый важный блок — индивидуальный. Если у вас или ваших близких есть хронические заболевания (гипертония, диабет, астма), проверьте запас прописанных врачом лекарств как минимум на две недели вперед. Убедитесь, что они не просрочены. Этот пункт — самый главный в подготовке к праздникам.
Пять золотых правил умной новогодней аптечки
- Ревизия перед праздником. Раз в год, перед Новым годом, проводите полную инвентаризацию домашней аптечки. Безжалостно выбрасывайте все, у чего истек срок годности — такие лекарства не только не помогут, но и могут навредить.
- Инструкция внутри. Не выбрасывайте инструкции к препаратам. Сложите их в отдельный файл или положите в коробку с лекарствами. В стрессовой ситуации легко перепутать дозировку.
- Храните правильно. Аптечка должна находиться в сухом, темном и прохладном месте, недоступном для детей, но доступном для взрослых. Лучше, если это будет непрозрачный контейнер или коробка с надежной защелкой.
- Не занимайтесь самолечением. Аптечка — для первой помощи и облегчения симптомов. Если состояние серьезное (высокая температура не сбивается, сильная и непрекращающаяся боль, спутанность сознания, признаки сильного отравления), немедленно обращайтесь к врачу.
- Профилактика лучше лечения. Помните советы Роспотребнадзора: не готовьте салаты «впрок» и не оставляйте их надолго на столе, тщательно мойте руки и продукты, не смешивайте напитки и перед застольем обязательно поешьте. Лучшее лекарство — это предотвращенная проблема.