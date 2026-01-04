В России появится должность врача по здоровому долголетию

Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году. Об этом говорится в постановлении правительства.
Минздрав до 1 апреля должен добавить соответствующую должность в перечень врачей.
Что конкретно будет входить в обязанности такого специалиста, не уточняется.
В России также изменились правила профилактических осмотров для детей. Теперь ежегодная оценка репродуктивного здоровья будет проводиться раньше — уже с 13 лет. Ранее подростков проверяли с 14 лет. Осмотр педиатра может проводить как участковый педиатр, так и врач общей практики.
Ребенка возрастом от одного месяца теперь проверяют педиатр, хирург и офтальмолог. В три месяца ребенка будет осматривать невролог.
В Ленобласти с 2026 года увеличили целевые стипендии для студентов-медиков, фармацевтов и ординаторов.