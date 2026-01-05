Вирусолог рассказала, для кого гонконгский грипп особо опасен

Доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова рассказала, для каких групп населения гонконгский грипп особо опасен.
По словам врача, это зависит от состояния иммунной системы.
Как пишет РИА Новости, в зоне риска — пациенты с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины, люди с иммунодефицитными состояниями.
Малинникова рассказала, что у людей с хронической обструктивной болезнью легких болезнь протекает особо тяжело, именно в этой группе фиксируют летальные случаи.
Вирусолог добавила, что негативно повлиять может и временный иммунодефицит, который вызывают переохлаждение, стресс, высокая физическая нагрузка.
Россияне, подхватившие гонконгский грипп, ранее начали активно жаловаться на снижение слуха, одно ухо глохло.
Вирусологи предупреждали, что пик болезни ожидается после новогодних праздников.
Другие основные симптомы гриппа — резкий подъем температуры до 39-40 градусов, озноб, боль в теле, головная боль, головокружение. В стране уже зафиксировали первые летальные случаи — два человека умерли от гонконгского гриппа в Дагестане.