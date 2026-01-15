У младенцев в реанимации из роддома Новокузнецка нет общих заболеваний

Переведенные в новую больницу из роддома Новокузнецка малыши не имеют общих патологий.
В беседе с ТАСС главный врач больницы, в которую перевезли малышей, Сергей Щепетков заявил, что младенцы не имеют общих заболеваний.
Пока что в реанимации находятся шесть новорожденных, их перевели в учреждение из роддома №1, где за первые две недели января погибли 9 малышей. Выжившие дети получают в учреждении специальную помощь, которой не оказать в родильном доме.
Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что причиной смерти младенцев в роддоме могла стать бактериальная инфекция.
По факту произошедшего СК России по Кемеровской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).
В остальных роддомах Кемеровской области уже проходят проверки.