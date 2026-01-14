Эхо трагедии в Новокузнецке: каких врачей ищут роддома Петербурга

После трагедии в Новокузнецке, где на новогодних праздниках скончались девять младенцев, в СМИ стали появляться сообщения, что в роддоме долгое время наблюдалась нехватка врачей. Якобы санитарки исполняли роль медсестер.
Мойка78 решила посмотреть, что происходит с кадрами в петербургских роддомах.
Рассказываем, где не хватает врачей и кого именно ищут медучреждения, где на свет появляются маленькие петербуржцы.
Роддом №10
В родильном доме №10 на улице Тамбасова, судя по опубликованным объявлениям, не достает шести врачей и двух медицинских сестер. В частности, ищут врача анестезиолога-реаниматолога с опытом более 6 лет.
Кроме того, анестезиолог-реаниматолог требуется и в детскую реанимацию. В этой вакансии и необходимый опыт меньше (минимум 1 год), и зарплата.
Ищут в родильный дом в Красносельском районе и двух врачей ультразвуковой диагностики. Оба должны быть с багажом опыта. Один из них должен быть готов заступить в том числе на должность заведующего отделением лучевой диагностики.
Кроме того, требуется неонатолог (врач-педиатр, специализирующийся на наблюдении, диагностике и лечении новорожденных детей, в особенно тех, кто родился преждевременно или имеет проблемы со здоровьем сразу после рождения). Желателен опыт от 1 до 3 лет. Также роддому нужен детский невролог.
Наконец, две вакансии посвящены набору медсестер и медбратьев. В первом случае ищут сотрудника в педиатрическое отделение, а во втором — непосредственно для ухода за больными пациентами.
Роддом №13
Родильный дом №13 на Костромской улице выложил на сайт объявлений шесть вакансий.
Первая из них касается поиска в больницу анестезиолога-реаниматолога, который будет работать в отделении реанимации интенсивной терапии для новорожденных. Требования к опыту для такого специалиста — минимум 1 год.
В роддоме в центре Петербурга также не хватает врача-неонатолога с опытом хотя бы год. Аналогичное требование и для врача функциональной диагностики с эхокардиографией, а также для терапевта.
Требуется в родильный дом и акушерка. Конкретно в физиологическое отделение. Желательно наличие минимального опыта.
Еще нужна младшая медсестра или младший медбрат. Тоже с опытом.
Роддом №9
Всего три вакансии доступны в родильном доме №9 на улице Орджоникидзе на сегодняшний день.
Требуется врач УЗИ с опытом от 1 до 3 лет. Кроме того, нужна акушерка с минимальным опытом.
Также роддом находится в поиске врача акушер-гинеколога, который будет принимать у петербурженок роды. Обязателен опыт не менее 6 лет.
Роддом №1
Столько же вакансий — 3 единицы — и в специализированном родильном доме №1 на 14-й линии Васильевского острова.
Медучреждению очень нужен анестезиолог-реаниматолог в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) с хотя бы минимальным опытом в 1 год.
Также в ОРИТН ищут палатную медсестру или медбрата. Такие специалисты обеспечивают уход за пациентами, которые лежат в определенных палатах. В частности, наблюдают за состоянием больных, выполняют назначенные процедуры (уколы, лекарства), ухаживают за лежачими пациентами.
Аналогичного сотрудника ищут в отделение для новорожденных малышей.
Роддом №16
Две вакансии опубликованы на сайте объявлений от лица родильного дома №16, расположенного на Малой Балканской улице.
Здесь тоже находятся в поиске анестезиолога-реаниматолога для новорожденных, однако опыт не требуют. В описании вакансии указано, что такому врачу для приема на работу в медучреждение достаточно иметь сертификат/аккредитацию «Анестезиология и реаниматология».
Требования для медсестры/медбрата серьезнее. Нужен опыт от 1 до 3 лет.
Нехватка медиков
Мойка78 еще в сентябре 2024 года, ссылаясь на письмо из комздрава, рассказывала, что в Петербурге не хватает врачей-терапевтов (участковых), врачей-педиатров (участковых), врачей медицинской помощи, онкологов и инфекционистов. Конкретных цифр тогда не назвали. В июне 2025 года СМИ сообщали, что город нуждается более чем в 8,8 тысячах медиков разных специализаций. Дополнили в топ-3 по нехватке младший медперсонал и лаборанты с ассистентами врачей.
Борьба с кадровым голодом
Для решения этой проблемы в декабре минувшего года власти приняли законопроект о едином режиме работы для медиков, кто трудится по совместительству. Согласно новым правилам, врачи и медсестры подведомственных медицинских учреждений смогут работать на 1,5-2 ставки при наличии в клинике вакантных должностей.
Прежние ограничения позволяли медикам работать по совместительству только четыре часа в день либо полный рабочий день. При этом общая нагрузка по дополнительному труду не должна была составлять более половины положенной месячной нормы для каждой отдельной категории работников.
В рамках нововведения клиники перед введением подобного режима работы должны уведомлять центр занятости населения о наличии вакансий, если дефицит кадрового состава превышает установленный порог в 25%. Инициаторы уверены, что такая мера позволит одновременно решить проблему нехватки медицинских кадров и повысить доходы врачей и медперсонала.
Призывы к Минздраву
Отметим, что тг-канал комздрава Петербурга на фоне трагедии официально не давал комментариев, будут ли в городе проверять роддома. Но к этому уже призывают.
В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают нужным пересмотреть политику оптимизации роддомов, а в думском комитете по развитию гражданского общества требуют от министерства комплексной проверки условий для новорожденных во всех родильных домах России.
Предлагается инициировать масштабный аудит систем жизнеобеспечения и условий содержания новорожденных, пересмотреть протоколы наблюдения и помощи, а также внедрить механизмы усиленного контроля за качеством услуг в перинатальных центрах.
На Вологодчине, например, уже занялись этим вопросом.