Эхо трагедии в Новокузнецке: каких врачей ищут роддома Петербурга

После трагедии в Новокузнецке, где на новогодних праздниках скончались девять младенцев, в СМИ стали появляться сообщения, что в роддоме долгое время наблюдалась нехватка врачей. Якобы санитарки исполняли роль медсестер.

Мойка78 решила посмотреть, что происходит с кадрами в петербургских роддомах.

Мы проанализировали популярный сайт объявлений и, судя по количеству опубликованных вакансий, острой нехватки медиков и медсестер в родильных домах Северной столицы не наблюдается. На данный момент выложено всего чуть больше 40 вакансий, куда, помимо медперсонала, вошли другие специалисты, не связанные с медициной (администратор, уборщица, дворник).

Рассказываем, где не хватает врачей и кого именно ищут медучреждения, где на свет появляются маленькие петербуржцы.

Роддом №10

В родильном доме №10 на улице Тамбасова, судя по опубликованным объявлениям, не достает шести врачей и двух медицинских сестер. В частности, ищут врача анестезиолога-реаниматолога с опытом более 6 лет.

Кроме того, анестезиолог-реаниматолог требуется и в детскую реанимацию. В этой вакансии и необходимый опыт меньше (минимум 1 год), и зарплата.

Ищут в родильный дом в Красносельском районе и двух врачей ультразвуковой диагностики. Оба должны быть с багажом опыта. Один из них должен быть готов заступить в том числе на должность заведующего отделением лучевой диагностики.

Кроме того, требуется неонатолог (врач-педиатр, специализирующийся на наблюдении, диагностике и лечении новорожденных детей, в особенно тех, кто родился преждевременно или имеет проблемы со здоровьем сразу после рождения). Желателен опыт от 1 до 3 лет. Также роддому нужен детский невролог.

Наконец, две вакансии посвящены набору медсестер и медбратьев. В первом случае ищут сотрудника в педиатрическое отделение, а во втором — непосредственно для ухода за больными пациентами.

Роддом №13

Родильный дом №13 на Костромской улице выложил на сайт объявлений шесть вакансий.

Первая из них касается поиска в больницу анестезиолога-реаниматолога, который будет работать в отделении реанимации интенсивной терапии для новорожденных. Требования к опыту для такого специалиста — минимум 1 год.

В роддоме в центре Петербурга также не хватает врача-неонатолога с опытом хотя бы год. Аналогичное требование и для врача функциональной диагностики с эхокардиографией, а также для терапевта.

Требуется в родильный дом и акушерка. Конкретно в физиологическое отделение. Желательно наличие минимального опыта.

Еще нужна младшая медсестра или младший медбрат. Тоже с опытом.

Роддом №9

Всего три вакансии доступны в родильном доме №9 на улице Орджоникидзе на сегодняшний день.

Требуется врач УЗИ с опытом от 1 до 3 лет. Кроме того, нужна акушерка с минимальным опытом.

Также роддом находится в поиске врача акушер-гинеколога, который будет принимать у петербурженок роды. Обязателен опыт не менее 6 лет.

Роддом №1

Столько же вакансий — 3 единицы — и в специализированном родильном доме №1 на 14-й линии Васильевского острова.

Медучреждению очень нужен анестезиолог-реаниматолог в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) с хотя бы минимальным опытом в 1 год.

Также в ОРИТН ищут палатную медсестру или медбрата. Такие специалисты обеспечивают уход за пациентами, которые лежат в определенных палатах. В частности, наблюдают за состоянием больных, выполняют назначенные процедуры (уколы, лекарства), ухаживают за лежачими пациентами.

Аналогичного сотрудника ищут в отделение для новорожденных малышей.

Роддом №16

Две вакансии опубликованы на сайте объявлений от лица родильного дома №16, расположенного на Малой Балканской улице.

Здесь тоже находятся в поиске анестезиолога-реаниматолога для новорожденных, однако опыт не требуют. В описании вакансии указано, что такому врачу для приема на работу в медучреждение достаточно иметь сертификат/аккредитацию «Анестезиология и реаниматология».

Требования для медсестры/медбрата серьезнее. Нужен опыт от 1 до 3 лет.

Нехватка медиков

Несмотря на малое для Петербурга количество вакансий в роддомах, в целом проблема кадрового голода в больницах и поликлиниках города все же существует. Об этом неоднократно говорили в Смольном и в ЗакСе. При чем ситуация кардинально, кажется, не меняется.

Мойка78 еще в сентябре 2024 года, ссылаясь на письмо из комздрава, рассказывала, что в Петербурге не хватает врачей-терапевтов (участковых), врачей-педиатров (участковых), врачей медицинской помощи, онкологов и инфекционистов. Конкретных цифр тогда не назвали. В июне 2025 года СМИ сообщали, что город нуждается более чем в 8,8 тысячах медиков разных специализаций. Дополнили в топ-3 по нехватке младший медперсонал и лаборанты с ассистентами врачей.

Борьба с кадровым голодом

Для решения этой проблемы в декабре минувшего года власти приняли законопроект о едином режиме работы для медиков, кто трудится по совместительству. Согласно новым правилам, врачи и медсестры подведомственных медицинских учреждений смогут работать на 1,5-2 ставки при наличии в клинике вакантных должностей.

Как указано в законопроекте, руководство медучреждения имеет право разрешить своим сотрудникам совмещать основную работу с дополнительной занятостью, если нехватка персонала превышает четверть от установленной численности штата. Врачам и средним медицинским работникам разрешается увеличить свою рабочую нагрузку до полутора-двух ставок, однако эта норма не должна превышать установленную законом месячную норму рабочего времени.

Прежние ограничения позволяли медикам работать по совместительству только четыре часа в день либо полный рабочий день. При этом общая нагрузка по дополнительному труду не должна была составлять более половины положенной месячной нормы для каждой отдельной категории работников.

В рамках нововведения клиники перед введением подобного режима работы должны уведомлять центр занятости населения о наличии вакансий, если дефицит кадрового состава превышает установленный порог в 25%. Инициаторы уверены, что такая мера позволит одновременно решить проблему нехватки медицинских кадров и повысить доходы врачей и медперсонала.

Призывы к Минздраву

Произошедшее в новокузнецком роддоме всколыхнуло общественность. Пока будущие мамы, читая новости, беспокоятся о судьбе своих детей, Минздрав просят незамедлительно озаботиться состоянием родильных домов по всей России.

Отметим, что тг-канал комздрава Петербурга на фоне трагедии официально не давал комментариев, будут ли в городе проверять роддома. Но к этому уже призывают.

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают нужным пересмотреть политику оптимизации роддомов, а в думском комитете по развитию гражданского общества требуют от министерства комплексной проверки условий для новорожденных во всех родильных домах России.

Предлагается инициировать масштабный аудит систем жизнеобеспечения и условий содержания новорожденных, пересмотреть протоколы наблюдения и помощи, а также внедрить механизмы усиленного контроля за качеством услуг в перинатальных центрах.

На Вологодчине, например, уже занялись этим вопросом.

К слову, в октябре 2025 года министра здравоохранения Михаила Мурашко просили представить   данные о количестве акушерок и медсестер в роддомах, а также о среднем уровне их зарплат. Причиной такого запроса стали негативные отзывы в адрес персонала роддомов. В Госдуме хотели разобраться, почему мамочки выражают недовольство из-за взаимодействия с акушерками.
