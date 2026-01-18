Как справиться с сухостью и шелушением кожи зимой

Зима — это серьезное испытание для кожи. На ее состоянии негативно влияют низкая температура, недостаток солнца и свежего воздуха, постоянные изменения уровня влаги и холода. Рассказываем, как можно минимизировать вред для кожи во время морозов.

Фото: сгенерировано нейросетью

Почему кожа зимой страдает

  • Меньше кожного сала. Зимой защитная жировая плёнка истончается, из-за этого ослабевает защита от окружающей среды, замедляется удержание влаги.
  • Люди меньше пью воды. Это приводит к обезвоживанию клеток кожи.
  • Ухудшение кровообращения. Ткани получают меньше необходимых витаминов и минералов.
  • Меньше вырабатываются коллаген и гиалуроновая кислоты. На фоне этого снижается регенеративная способность кожи, усиливаются проявления возрастных изменений.

Правила ухода за кожей зимой

Правильное очищение

Главная цель зимнего ухода за кожей — бережно очистить лицо, сохранив защитный слой. Поэтому важно исключить продукты с агрессивными компонентами. Вместо них подойдут мягкие средства без спирта: лосьоны, тоники, молочко, крем-гель, мицелярная вода.

Умываться лучше водой комнатной температуры, не слишком горячей. Также зимой следует обратить внимание на средства с минимальным уровнем pH.

Мягкий пилинг

Клетки верхнего слоя эпидермиса обновляются постоянно, поэтому их важно регулярно отшелушивать. Агрессивные пилинги и грубые скрабы, которые можно использовать летом, в холод будут неуместны. Лучше отдать предпочтение щадящим средствам, к примеру, энзимные крема, — они мягко удалят загрязнения и мертвые клетки, одновременно увлажняя кожу.

Правильное питание

Витамины A, B, C, E и минералы (цинк, селен) необходимы для поддержания здоровой кожи. Нужно получать эти вещества в достаточном количестве из продуктов питания.

Интенсивное увлажнение

Фото: сгенерировано нейросетью

Если летом и весной можно использовать легкие водянистые кремы, то зимний уход требует плотных продуктов с влагоудерживающими компонентами: силиконами, глицерином, гиалуроновой кислотой и растительными маслами.

Особый уход за проблемной кожей

Зимой проблемная кожа страдает еще сильнее. Уход в это время года рекомендуется немного изменить. Не чаще двух раз в неделю можно использовать средства для борьбы с жирностью и акне — подсушивающие и матирующие маски. Отшелушивать кожу можно не чаще раза в неделю. Также зимой людям с проблемной кожей необходимо исключить средства, содержащие спирты и масла.

Защита от солнца

Даже зимой кожа подвергается значительному влиянию ультрафиолета, особенно в ясные дни или из-за снега, который усиливает воздействие солнечных лучей.

Если отправляетесь гулять надолго, обязательно стоит нанести солнцезащитное средство. Это поможет предотвратить фотостарение и повреждение тканей.

Как правильно купаться зимой

Принимать душ или ванну лучше в воде не горячее температуры в 35-36 градусов. Горячая вода будет только еще сильнее сушить кожу. Также зимой рекомендуется использовать минимум моющих средств, выбирая мягкие варианты гелей и мыла.

Фото: pxhere

Какой крем выбрать для разных типов кожи

Чтобы защитить кожу от негативного влияния холодных температур, перед каждым выходом на улицу нужно наносить защитный крем. Средство образует невидимую плёнку, предотвращающую потерю влаги и повышающую устойчивость к внешним факторам.

Подбирать крем нужно, исходя из особенностей кожи. Для сухой кожи подойдут жирные питательные формулы с высоким содержанием витаминов. Обладательницам жирной или комбинированной кожи рекомендованы легкие текстуры на масляной основе.

Чувствительная кожа требует особого внимания — ей подойдут гипоаллергенные защитные средства. Дополнительную защиту обеспечивают средства для макияжа:  тональный крем и пудра.

Как ухаживать за телом зимой

Руки

Кожа рук зимой требует особой заботы, так как она хуже защищена естественным образом и обычно сильнее страдает от внешней среды. Обязательно надевайте перчатки или варежки. Пользуйтесь специальными увлажняющими средствами:  лечебные кремы и масла. Они помогут предотвратить шелушения и трещины.

Фото: pxhere

Губы

Губы очень сильно подвержены пересыханию и трещинам в холодный сезон. Поэтому постоянно пользоваться гигиенической помадой или бальзамом.

Тело

Мыло и гель для душа зимой важно выбирать с добавлением увлажняющих компонентов, таких как глицерин и растительные масла. После каждого приема ванны или душа необходимо использовать увлажняющее средство, чтобы восстановить уровень влаги.
