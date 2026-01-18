Как справиться с сухостью и шелушением кожи зимой

Зима — это серьезное испытание для кожи. На ее состоянии негативно влияют низкая температура, недостаток солнца и свежего воздуха, постоянные изменения уровня влаги и холода. Рассказываем, как можно минимизировать вред для кожи во время морозов.
Почему кожа зимой страдает
- Меньше кожного сала. Зимой защитная жировая плёнка истончается, из-за этого ослабевает защита от окружающей среды, замедляется удержание влаги.
- Люди меньше пью воды. Это приводит к обезвоживанию клеток кожи.
- Ухудшение кровообращения. Ткани получают меньше необходимых витаминов и минералов.
- Меньше вырабатываются коллаген и гиалуроновая кислоты. На фоне этого снижается регенеративная способность кожи, усиливаются проявления возрастных изменений.
Правила ухода за кожей зимой
Правильное очищение
Умываться лучше водой комнатной температуры, не слишком горячей. Также зимой следует обратить внимание на средства с минимальным уровнем pH.
Мягкий пилинг
Клетки верхнего слоя эпидермиса обновляются постоянно, поэтому их важно регулярно отшелушивать. Агрессивные пилинги и грубые скрабы, которые можно использовать летом, в холод будут неуместны. Лучше отдать предпочтение щадящим средствам, к примеру, энзимные крема, — они мягко удалят загрязнения и мертвые клетки, одновременно увлажняя кожу.
Правильное питание
Витамины A, B, C, E и минералы (цинк, селен) необходимы для поддержания здоровой кожи. Нужно получать эти вещества в достаточном количестве из продуктов питания.
Интенсивное увлажнение
Если летом и весной можно использовать легкие водянистые кремы, то зимний уход требует плотных продуктов с влагоудерживающими компонентами: силиконами, глицерином, гиалуроновой кислотой и растительными маслами.
Особый уход за проблемной кожей
Защита от солнца
Даже зимой кожа подвергается значительному влиянию ультрафиолета, особенно в ясные дни или из-за снега, который усиливает воздействие солнечных лучей.
Если отправляетесь гулять надолго, обязательно стоит нанести солнцезащитное средство. Это поможет предотвратить фотостарение и повреждение тканей.
Как правильно купаться зимой
Принимать душ или ванну лучше в воде не горячее температуры в 35-36 градусов. Горячая вода будет только еще сильнее сушить кожу. Также зимой рекомендуется использовать минимум моющих средств, выбирая мягкие варианты гелей и мыла.
Какой крем выбрать для разных типов кожи
Чтобы защитить кожу от негативного влияния холодных температур, перед каждым выходом на улицу нужно наносить защитный крем. Средство образует невидимую плёнку, предотвращающую потерю влаги и повышающую устойчивость к внешним факторам.
Чувствительная кожа требует особого внимания — ей подойдут гипоаллергенные защитные средства. Дополнительную защиту обеспечивают средства для макияжа: тональный крем и пудра.
Как ухаживать за телом зимой
Руки
Кожа рук зимой требует особой заботы, так как она хуже защищена естественным образом и обычно сильнее страдает от внешней среды. Обязательно надевайте перчатки или варежки. Пользуйтесь специальными увлажняющими средствами: лечебные кремы и масла. Они помогут предотвратить шелушения и трещины.
Губы
Губы очень сильно подвержены пересыханию и трещинам в холодный сезон. Поэтому постоянно пользоваться гигиенической помадой или бальзамом.