Петербуржцы теперь могут записаться к врачу через Max

Жители Петербурга теперь могут записаться на приём к врачу через мессенджер Max.
Это можно сделать через чат-бота под названием «Служба 122 СПб». Его также можно найти по ссылке: https://max.ru/spb_122_bot. Далее нужно выбрать опцию «запись к врачу» и подтвердить профиль через Госуслуги. После этого пользователь сможет выбрать нужную поликлинику, специализацию врача и удобное время для приёма.
Через этот бот можно вызвать врача на дом. Национальный мессенджер также позволяет подтвердить возраст при покупке алкоголя, энергетиков и табака. Законопроект об этом подписал президент России Владимир Путин в конце 2025 года.
Крупные гостиничные сети начали использовать Max для регистрации постояльцев. А для входа в Ленинградский зоопарк по льготной цене теперь достаточно подтвердить через Max. В мессенджере также появился сервис для подписания документов.