Диспансеризация-2026: новые правила, что входит, когда пройти

С начала года в России вступили в силу обновлённые правила диспансеризации — бесплатного комплексного медицинского обследования, доступного по полису ОМС.

Это ежегодная система профилактических проверок здоровья, которая позволяет выявлять заболевания задолго до появления выраженных симптомов. Она действует отдельно от обычного профилактического осмотра, включающего лишь базовые измерения, и включает расширенный пакет анализов, консультаций и инструментальных исследований.

Главная идея обновлённой программы — превратить разовое обследование в инструмент, который не только фиксирует текущие проблемы, но и прогнозирует риски серьёзных патологий, направляя людей на своевременное лечение.

Почему диспансеризация важна

Диспансеризация нацелена на то, чтобы находить болезни на ранних стадиях — когда их ещё легче лечить, а последствия минимальны. В отличие от разового посещения терапевта, здесь анализируется широкий спектр показателей: состояние сердечно-сосудистой системы, контроль уровня сахара и холестерина, проверка на инфекции, оценка работы внутренних органов и другие параметры, которые могут указывать на риск развития хронических или опасных заболеваний.

Каждый взрослый россиянин с действующим полисом ОМС имеет право на бесплатное обследование, даже если он не испытывает никаких явных проблем со здоровьем. Это своего рода своевременная диагностика, которую врачи называют одной из самых эффективных мер профилактики болезней.

Что нового в диспансеризации в 2026 году

В 2026 году в программу внесён ряд обновлений, которые сделали диагностику более комплексной, точной и ориентированной на современные задачи здравоохранения.

  1. Скрининг на вирус гепатита С
Одним из самых заметных новшеств стал обязательный анализ на антитела к вирусу гепатита С для граждан старше 25 лет. Он проводится один раз в десять лет и помогает выявить скрытые инфекции печени на ранних стадиях, до развития серьёзных осложнений, таких как цирроз. Эта проверка теперь включена в общий пакет обследований и доступна бесплатному пациенту с полисом ОМС.
  1. Репродуктивный чек-ап для 18-49 лет

На диспансеризацию добавлен так называемый репродуктивный блок: комплекс обследований, направленный на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин в активном возрасте (от 18 до 49 лет). Он включает консультации профильных специалистов и дополнительные анализы, которые помогают оценить способность к зачатию и обнаружить репродуктивные риски.

  1. График обследований по возрастам

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Существует чёткий график, согласно которому различные возрастные группы могут пройти обследование:

  • от 18 до 39 лет — раз в три года по графику годов рождения;
  • 40 лет и старше — ежегодно.

В 2026 году бесплатную диспансеризацию могут пройти россияне, родившиеся в таких годах: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, а также все, кто родился в 1986 году и ранее.

Тем, кто не попал под график по возрасту, всё равно доступен профилактический осмотр — он проводится в любом возрасте и включает лишь базовый набор обследований, но остаётся важной возможностью оценить состояние своего здоровья.

  1. Гибкий график и цифровые результаты
С 2026 года медучреждения обязаны предоставлять возможность прохождения диспансеризации не только в обычные рабочие часы, но и в вечернее время, а также по субботам. Это особенно важно для тех, кто работает или не может легко отпроситься с работы.

Результаты всех обследований теперь автоматически отправляются в электронную медицинскую карту пациента. Это значит, что человек может получить доступ к своим данным через портал Госуслуги или региональные системы ЭМИАС, что упрощает контроль за своим здоровьем и делает информацию доступной для врача.

Что именно включено в программу диспансеризации-2026

Программа включает несколько этапов обследований, которые становятся более детальными по мере необходимости:

Первый этап — базовый скрининг

На этом этапе проводятся стандартные измерения:

  • измерение роста, веса, артериального давления;
  • анализы крови на глюкозу и холестерин;
  • анализ мочи;
  • электрокардиография (ЭКГ) — при первом визите и затем ежегодно с 35 лет;
  • флюорография — раз в два года.

Дополнительно, в зависимости от возраста, назначается ряд специфических обследований: от анализа кала на скрытую кровь (с 40 лет) до гастроскопии (с 45 лет).

Второй этап — углублённая диагностика

Если базовый скрининг выявляет отклонения или риски, пациента направляют на углублённую диагностику. Она включает консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, офтальмолога, дерматовенеролога и других.

В случае необходимости назначают дополнительные исследования: колоноскопию, гастроскопию, компьютерную томографию (КТ) лёгких, спирометрию для оценки функции дыхания, дуплексное сканирование сосудов и другие диагностические процедуры.

Диспансеризация репродуктивного здоровья

Для людей от 18 до 49 лет введён отдельный блок, направленный на оценку способности к зачатию. Женщинам предлагают осмотр на кресле, мазки на инфекции и цитологию, проверку молочных желез. С 2026 года в программу добавлен тест на вирус папилломы человека (ВПЧ), а при необходимости — УЗИ органов малого таза. Мужчинам в соответствующем возрасте также назначают профильные анализы.

Как пройти диспансеризацию в 2026

Процесс прохождения обследования стал удобнее для пациента. Чтобы пройти диспансеризацию:

  • Записаться можно через портал Госуслуги (за исключением Москвы, где используется mos.ru или ЕМИАС.Инфо), либо по телефону регистратуры поликлиники, или по единому номеру 122.
  • В назначенный день в поликлинике оформляется добровольное согласие на медицинское вмешательство, заполняется анкета о жалобах и факторах риска.
  • Получив маршрутный лист, пациент проходит назначенные исследования и консультации.

Результаты обследований автоматически фиксируются в электронной медицинской карте и становятся доступны лечащему врачу и самому пациенту.

Важно отметить, что диспансеризация остаётся бесплатной — все мероприятия проводятся за счёт системы обязательного медицинского страхования. Любые попытки предложить платные альтернативы под предлогом прохождения диспансеризации следует рассматривать с осторожностью.

Таким образом, диспансеризация в России выходит на новый уровень. Она становится не просто очередным профилактическим осмотром, а системой, способной выявлять наиболее опасные заболевания на самой ранней стадии и направлять людей на своевременное лечение. Все новшества делают программу полезной не только для тех, кто заботится о своём здоровье, но и для всей системы здравоохранения в целом.

