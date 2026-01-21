Диспансеризация-2026: новые правила, что входит, когда пройти

С начала года в России вступили в силу обновлённые правила диспансеризации — бесплатного комплексного медицинского обследования, доступного по полису ОМС.
Главная идея обновлённой программы — превратить разовое обследование в инструмент, который не только фиксирует текущие проблемы, но и прогнозирует риски серьёзных патологий, направляя людей на своевременное лечение.
Почему диспансеризация важна
Каждый взрослый россиянин с действующим полисом ОМС имеет право на бесплатное обследование, даже если он не испытывает никаких явных проблем со здоровьем. Это своего рода своевременная диагностика, которую врачи называют одной из самых эффективных мер профилактики болезней.
Что нового в диспансеризации в 2026 году
В 2026 году в программу внесён ряд обновлений, которые сделали диагностику более комплексной, точной и ориентированной на современные задачи здравоохранения.
- Скрининг на вирус гепатита С
- Репродуктивный чек-ап для 18-49 лет
На диспансеризацию добавлен так называемый репродуктивный блок: комплекс обследований, направленный на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин в активном возрасте (от 18 до 49 лет). Он включает консультации профильных специалистов и дополнительные анализы, которые помогают оценить способность к зачатию и обнаружить репродуктивные риски.
- График обследований по возрастам
Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Существует чёткий график, согласно которому различные возрастные группы могут пройти обследование:
- от 18 до 39 лет — раз в три года по графику годов рождения;
- 40 лет и старше — ежегодно.
В 2026 году бесплатную диспансеризацию могут пройти россияне, родившиеся в таких годах: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, а также все, кто родился в 1986 году и ранее.
Тем, кто не попал под график по возрасту, всё равно доступен профилактический осмотр — он проводится в любом возрасте и включает лишь базовый набор обследований, но остаётся важной возможностью оценить состояние своего здоровья.
- Гибкий график и цифровые результаты
Результаты всех обследований теперь автоматически отправляются в электронную медицинскую карту пациента. Это значит, что человек может получить доступ к своим данным через портал Госуслуги или региональные системы ЭМИАС, что упрощает контроль за своим здоровьем и делает информацию доступной для врача.
Что именно включено в программу диспансеризации-2026
Программа включает несколько этапов обследований, которые становятся более детальными по мере необходимости:
Первый этап — базовый скрининг
На этом этапе проводятся стандартные измерения:
- измерение роста, веса, артериального давления;
- анализы крови на глюкозу и холестерин;
- анализ мочи;
- электрокардиография (ЭКГ) — при первом визите и затем ежегодно с 35 лет;
- флюорография — раз в два года.
Дополнительно, в зависимости от возраста, назначается ряд специфических обследований: от анализа кала на скрытую кровь (с 40 лет) до гастроскопии (с 45 лет).
Второй этап — углублённая диагностика
Если базовый скрининг выявляет отклонения или риски, пациента направляют на углублённую диагностику. Она включает консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, офтальмолога, дерматовенеролога и других.
В случае необходимости назначают дополнительные исследования: колоноскопию, гастроскопию, компьютерную томографию (КТ) лёгких, спирометрию для оценки функции дыхания, дуплексное сканирование сосудов и другие диагностические процедуры.
Диспансеризация репродуктивного здоровья
Как пройти диспансеризацию в 2026
Процесс прохождения обследования стал удобнее для пациента. Чтобы пройти диспансеризацию:
- Записаться можно через портал Госуслуги (за исключением Москвы, где используется mos.ru или ЕМИАС.Инфо), либо по телефону регистратуры поликлиники, или по единому номеру 122.
- В назначенный день в поликлинике оформляется добровольное согласие на медицинское вмешательство, заполняется анкета о жалобах и факторах риска.
- Получив маршрутный лист, пациент проходит назначенные исследования и консультации.
Результаты обследований автоматически фиксируются в электронной медицинской карте и становятся доступны лечащему врачу и самому пациенту.
Таким образом, диспансеризация в России выходит на новый уровень. Она становится не просто очередным профилактическим осмотром, а системой, способной выявлять наиболее опасные заболевания на самой ранней стадии и направлять людей на своевременное лечение. Все новшества делают программу полезной не только для тех, кто заботится о своём здоровье, но и для всей системы здравоохранения в целом.