В России гепатит В будут лечить с помощью редактирования генома

В будущем гепатит В можно будет полностью вылечить с помощью редактирования генома.
Сейчас же пациента приходится всю жизнь принимать лекарства. Препараты блокируют размножение вируса, но не уничтожают его в клетках печени. Поэтому, когда прием таблеток прекращается, вирусная ДНК снова работает.
О разработке нового способа лечения рассказал ТАСС руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.
Исследования показывают, что наночастицы проникают в 90-95% инфицированных клеток.
Вместе с этим, препарат короткоживучий: уже через 20-24 часа в печени от него не остается никаких следов.
Костюшев отметил, что системы доставки частиц не содержат никаких чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, поэтому иммунитет не воспринимает их как угрозу.
Ранее сообщалось, что российские стоматологи создали технологию лечения кариеса без сверления и обезболивания. С помощью новой технологии зуб обрабатывают специальным композитным материалом, который восстанавливает эмаль и предотвращает развитие болезни.