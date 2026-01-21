В России гепатит В будут лечить с помощью редактирования генома

В будущем гепатит В можно будет полностью вылечить с помощью редактирования генома.

Сейчас же пациента приходится всю жизнь принимать лекарства. Препараты блокируют размножение вируса, но не уничтожают его в клетках печени. Поэтому, когда прием таблеток прекращается, вирусная ДНК снова работает.

О разработке нового способа лечения рассказал ТАСС руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.

По его словам, в одну наночастицу помещают 200-250 копий противовирусных комплексов — этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома гепатита B в инфицированной клетке.

Исследования показывают, что наночастицы проникают в 90-95% инфицированных клеток.

Вместе с этим, препарат короткоживучий: уже через 20-24 часа в печени от него не остается никаких следов.

Костюшев отметил, что системы доставки частиц не содержат никаких чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, поэтому иммунитет не воспринимает их как угрозу.

В ходе исследований уже была доказана эффективность и безопасность технологии. Применять ее могут начать в ближайшие годы.

