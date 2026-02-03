И что дальше? Поликлиники Петербурга перейдут на московскую систему ЕМИАС

В поликлиниках Петербурга начнут внедрять московскую информационную систему ЕМИАС. Соответствующее соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее такую систему уже запустили в половине петербургских больниц, которые находятся в ведении городского комитета по здравоохранению. Теперь ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) должна заработать и в поликлиниках, которые находятся в подчинении у районных администраций.
По словам главы комитета по здравоохранению Андрея Сараны, сейчас с ЕМИАС работают 36 стационарах Петербурга, еще 40 — в процессе перехода. Что касается поликлиник, то в ближайшее время на новую систему перейдут три учреждения. А всего к ЕМИАС должны присоединиться 160 поликлиник.
Пока же в городе работает более двух десятков разных информационных систем. Из-за этого путь пациента невозможно увидеть, если он лечился в одной поликлинике, а затем сменил ее на другую. Предполагается, что внедрение ЕМИАС сократит количество бумаг и запросов.
Частные клиники в контур не включены. Хотя в 2025 году об этом просила Национальная ассоциации управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ). Такой шаг интегрировал бы в систему еще и частную медицину, к которой нередко обращаются те, кто не хотят тратить время в очередях в поликлиниках и предпочитают заплатить деньги.
В Москве, по данным на 2025 год, проживают 13,2 млн человек. Это, конечно, без учета временных жителей и мигрантов. В Петербурге, по официальной статистике, проживает 5,6 млн человек. Таким образом, после полноценного внедрения системы она будет содержать в себе данные почти 20 млн человек.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказывала и о внедрении специального ИИ-помощника, который экономит для врачей время на постановку диагноза. Нейросеть собирает данные пациентов при онлайн-записи. Сведения о симптомах сразу передаются в ЕИМАС, а затем искусственный интеллект прорабатывает их для будущего приема.
В условиях, при которых врачам порой приходится уделять пациентам лишь 5-10 минут своего внимания из-за высокой нагрузки, это должно стать хорошим подспорьем. И самим пациентам не придется тратить время на изложение проблем, с которыми они обращаются к специалистам. По сути эта система делает приемы эффективнее диспансеризации.
Это могло бы снизить смертность от болезней, которые часто развиваются бессимптомно. Например, от подагры. Этот недуг порой десятилетиями не дает о себе знать. Печальный пример — истории певцов Юлии Началовой и Пьера Нарцисса. Оба скончались от того, что подагра не была вовремя диагностирована.
Но внедрение ИИ-технологий в перспективе должно серьезно облегчить диагностику подобных болезней, поскольку наблюдать за здоровьем пациента можно будет в динамике.
К тому же, система будет давать более детальную и оперативную статистику по заболеваемости различными недугами в Петербурге и Москве. Ведь все данные будут собираться онлайн и централизованно. А значит можно будет более быстро и точно делать выводы о том, чем и как часто болеют люди.
К тому же, в систему могли бы войти крупнейшие лабораторные центры, такие как «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб». Тогда на одном ресурсе хранились бы и данные по всем сданным пациентом анализам. Например, по венерическим заболеваниям. Не все стремятся идти в госмедучреждения, боясь оказаться в разного рода реестрах и учётах.