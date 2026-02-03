И что дальше? Поликлиники Петербурга перейдут на московскую систему ЕМИАС

В поликлиниках Петербурга начнут внедрять московскую информационную систему ЕМИАС. Соответствующее соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее такую систему уже запустили в половине петербургских больниц, которые находятся в ведении городского комитета по здравоохранению. Теперь ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) должна заработать и в поликлиниках, которые находятся в подчинении у районных администраций.

Как указывается в сообщении Смольного, в итоге будет сформирован единый цифровой контур, в который войдут все государственные медучреждения Петербурга. При этом история болезни будет доступна любому врачу — в какую бы из городских поликлиник не обратился пациент.

По словам главы комитета по здравоохранению Андрея Сараны, сейчас с ЕМИАС работают 36 стационарах Петербурга, еще 40 — в процессе перехода. Что касается поликлиник, то в ближайшее время на новую систему перейдут три учреждения. А всего к ЕМИАС должны присоединиться 160 поликлиник.

Пока же в городе работает более двух десятков разных информационных систем. Из-за этого путь пациента невозможно увидеть, если он лечился в одной поликлинике, а затем сменил ее на другую. Предполагается, что внедрение ЕМИАС сократит количество бумаг и запросов.

В Москве система ЕМИАС заработала в 2013 году. Сейчас в нее входят 100 % московских поликлиник, основных стационаров и станция скорой помощи, указывается на сайте системы.

Частные клиники в контур не включены. Хотя в 2025 году об этом просила Национальная ассоциации управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ). Такой шаг интегрировал бы в систему еще и частную медицину, к которой нередко обращаются те, кто не хотят тратить время в очередях в поликлиниках и предпочитают заплатить деньги.

В Москве, по данным на 2025 год, проживают 13,2 млн человек. Это, конечно, без учета временных жителей и мигрантов. В Петербурге, по официальной статистике, проживает 5,6 млн человек. Таким образом, после полноценного внедрения системы она будет содержать в себе данные почти 20 млн человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказывала и о внедрении специального ИИ-помощника, который экономит для врачей время на постановку диагноза. Нейросеть собирает данные пациентов при онлайн-записи. Сведения о симптомах сразу передаются в ЕИМАС, а затем искусственный интеллект прорабатывает их для будущего приема.

В условиях, при которых врачам порой приходится уделять пациентам лишь 5-10 минут своего внимания из-за высокой нагрузки, это должно стать хорошим подспорьем. И самим пациентам не придется тратить время на изложение проблем, с которыми они обращаются к специалистам. По сути эта система делает приемы эффективнее диспансеризации.

Кроме того, на основе этих данных в будущем, вероятно, можно будет составлять общую картину здоровья пациента. Например, фиксировать изменения в анализах, которые происходят в течение десятилетия. На основе этого можно будет оценивать риски различных заболеваний.
Это могло бы снизить смертность от болезней, которые часто развиваются бессимптомно. Например, от подагры. Этот недуг порой десятилетиями не дает о себе знать. Печальный пример — истории певцов Юлии Началовой и Пьера Нарцисса. Оба скончались от того, что подагра не была вовремя диагностирована.
Но внедрение ИИ-технологий в перспективе должно серьезно облегчить диагностику подобных болезней, поскольку наблюдать за здоровьем пациента можно будет в динамике.

К тому же, система будет давать более детальную и оперативную статистику по заболеваемости различными недугами в Петербурге и Москве. Ведь все данные будут собираться онлайн и централизованно. А значит можно будет более быстро и точно делать выводы о том, чем и как часто болеют люди.

Ракова ранее сообщала, что Москва готова подключить к ЕМИАС и частные медицинские центры. Но пока конкретные сроки не назывались. Это дало бы еще больший охват, ведь в последние годы частная медицина пользуется не меньшим спросом, чем государственная.

К тому же, в систему могли бы войти крупнейшие лабораторные центры, такие как «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб». Тогда на одном ресурсе хранились бы и данные по всем сданным пациентом анализам. Например, по венерическим заболеваниям. Не все стремятся идти в госмедучреждения, боясь оказаться в разного рода реестрах и учётах.

