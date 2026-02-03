В России зарегистрировали первый отечественный биоаналог для лечения рака кишки и гортани

Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата, используемого для лечения онкологии кишечника, гортани, языка и опухолей полости носа.
Речь идет о препарате цетуксимаб («Арцетукс»). Российская компания «Р-Фарм» создала аналог оригинального препарата. В целом, этот препарат широко используется для борьбы с онкологией, которую диагностировали в голове и шее.
Он работает, блокируя рецептор EGFR на опухолевых клетках, что помогает остановить рост опухоли и ее распространение, сообщает ТАСС со ссылкой на производителя.
В клинических исследованиях с участием более 250 пациентов было доказано, что биоаналог по эффективности и безопасности не хуже оригинала, резюмировали в компании «Р-Фарм». Оригинальный препарат цетуксимаб производится в США, а также в Европе.