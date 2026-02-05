Минздрав утвердил девять схем для лечения COVID-19 дома

Минздрав утвердил девять схем лечения COVID-19 в домашних условиях.

Их опубликовали в обновленных клинических рекомендациях.

В документе говорится, что пациентам с легким или среднетяжелым течением болезни, а также тем, у кого есть риск ухудшения состояния, будут назначать противовирусные препараты прямого действия.

Лечение нужно начинать в первые семь дней с момент появления симптомов, или после подтвержденного лабораторного анализа, пишет ТАСС.

Схемы предполагают разные комбинации противовирусных средств, а также лекарств для облегчения симптомов. Среди них — арбидол, фавипиравир, «МИР-19», молнупиравир, интерфероны, парацетамол, препараты в порошках и других средства.

Выбор конкретной схемы лечения остается за лечащим врачом, решение он будет принимать на основании клинической оценки состояния пациентов и рисках развития осложнений.

Ранее Минздрав также урезал среднюю продолжительность лечения гриппа — до 9 дней вместо 15, как это было раньше. По новым нормам, теперь для диагностики гриппа пациенту нужно посетить семь врачей. Также в программу диагностики включили 27 видов лабораторного анализа.

