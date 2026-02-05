Как просыпаться без желания нырнуть обратно под одеяло

Каким должен быть здоровый сон, чтобы не выживать на одном лишь кофе.
В комментарии RuNews24.ru директор по развитию бренда биодобавок AcademicLab Елена Наумова пояснила, что сон имеет две фазы, каждая из которых по-своему важна организму.
Качественный сон важен не только для общего самочувствия и ощущения бодрости, но и выведения из мозга вредных продуктов жизнедеятельности. Сон связан с иммунитетом. Если регулярно не высыпаться, то прежде всего такой образ жизни отразится на состоянии здоровья.
Важно учитывать и своего хронотипа. Речь идет о естественных колебаниях активности организма в течение дня. На формирование хронотипа влияют генетика, возраст, образ жизни и другие факторы.
Чтобы высыпаться, важно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Также важно проветривать комнату — оптимальная температура для сна — от 18 до 23 градусов.
На качество сна также влияет последний приём пищи. Его нужно делать не позднее, чем за 2 часа до сна. Важно отказаться от гаджетов и смартфонов за 3 часа до отхода ко сну.