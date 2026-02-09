Роспотребнадзор назвал доминирующий в России штамм коронавируса

Наиболее распространенным вариантом коронавируса в России является штамм XFG («Стратус»).
Специалисты продолжают активное изучение вируса методом молекулярной генетики. Проводится глубокий анализ образцов, поступающих из разных регионов России, после чего полученные данные загружают в специализированную информационную систему VGARus. На сегодняшний день было обработано свыше 450 тысяч генетических последовательностей патогенных микроорганизмов, включая почти 368 тысяч геномов SARS-CoV-2.
Кроме того, специалисты отмечают появление нового варианта BA.3.2, зарегистрированного в ноябре 2024 года. Этот штамм, являясь потомком линии BA.3, привлекает внимание ВОЗ ввиду значительных изменений в структуре и потенциальной способности избегать иммунной защиты организма.
