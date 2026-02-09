Роспотребнадзор назвал доминирующий в России штамм коронавируса

От /

Наиболее распространенным вариантом коронавируса в России является штамм XFG («Стратус»).

Роспотребнадзор: в России нет случаев завоза вируса Нипах
Фото: Pxhere
На долю «Стратуса» приходится практически 99% всех новых заражений COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Согласно сообщению ведомства, проведенный генетический надзор показывает устойчивое преобладание варианта XFG на территории страны. Данный штамм занимает лидирующую позицию и в мировом масштабе, достигая примерно 65% новых зарегистрированных случаев заболевания, согласно международным базам данных.

Специалисты продолжают активное изучение вируса методом молекулярной генетики. Проводится глубокий анализ образцов, поступающих из разных регионов России, после чего полученные данные загружают в специализированную информационную систему VGARus. На сегодняшний день было обработано свыше 450 тысяч генетических последовательностей патогенных микроорганизмов, включая почти 368 тысяч геномов SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты отмечают появление нового варианта BA.3.2, зарегистрированного в ноябре 2024 года. Этот штамм, являясь потомком линии BA.3, привлекает внимание ВОЗ ввиду значительных изменений в структуре и потенциальной способности избегать иммунной защиты организма.

Вместе с тем BA.3.2 на данный момент на территории России не фиксировался, его распространение ограничено преимущественно западнотихоокеанским регионом.

Мойка78 рассказывала, насколько легко привезти «Стратус» из отпуска в Россию.

Ранее Минздрав утвердил девять схем для лечения COVID-19 дома, а также критерии госпитализации пациентов с ковидом.

Прокрутить вверх