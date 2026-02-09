ФМБА: временная регистрация вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года

Временная регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы в России ожидается во втором квартале 2026 года. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сейчас идет набор аллергиков для третьей фазы клинических исследований. Специалисты дожидаются нового сезона опыления, а после него, как предполагается, уже будет подана заявка на постоянную регистрацию новой вакцины, рассказала Скворцова на пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии».

Пока при профилактическом курсе классическими препаратами на основе экстрактов растений-аллергенов приходится вводить дозы многократно, до 30 инъекций. А вот при использовании нового препарата курс можно будет сократить до пяти уколов.

Ранее Скворцова рассказывала, что режим дозирования — один раз в четыре недели по 80 микрограммов. У 25 % привитых признаки аллергии после вакцины исчезли вовсе. У остальных же интенсивность проявлений симптомов сократилась в шесть раз. А с тяжелыми проявлениями аллергии не столкнулся никто.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ФМБА отмечала, что эксперименты показывают: вакцина рабочая и высокоэффективная. Скворцова подчеркивала, что у этого препарата нет аналогов в мире.

В декабре 2025 года ФМБА направило заявку на регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы.

