ФМБА: временная регистрация вакцины от аллергии планируется во втором квартале 2026 года

Временная регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы в России ожидается во втором квартале 2026 года. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Сейчас идет набор аллергиков для третьей фазы клинических исследований. Специалисты дожидаются нового сезона опыления, а после него, как предполагается, уже будет подана заявка на постоянную регистрацию новой вакцины, рассказала Скворцова на пресс-конференции «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии».
Ранее Скворцова рассказывала, что режим дозирования — один раз в четыре недели по 80 микрограммов. У 25 % привитых признаки аллергии после вакцины исчезли вовсе. У остальных же интенсивность проявлений симптомов сократилась в шесть раз. А с тяжелыми проявлениями аллергии не столкнулся никто.
В декабре 2025 года ФМБА направило заявку на регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы.