Что будет с больничными у тех, кто часто болеет: новые правила

В России могут изменить правила продления больничных листов для часто болеющих пациентов.

Минздрав предложил дополнить порядок формирования и выдачи листков временной нетрудоспособности новой нормой: если человек за короткий период несколько раз уходил на больничный, решение о его дальнейшем продлении будет приниматься не единолично лечащим врачом, а врачебной комиссией. Соответствующий проект документа в настоящее время проходит общественное обсуждение.

Речь идёт о пациентах, которых в течение шести предыдущих месяцев признавали временно нетрудоспособными четыре раза и более. Именно в таких случаях, согласно предлагаемым изменениям, врач будет обязан направить пациента на рассмотрение врачебной комиссии, которая и вынесет решение о возможности продления больничного листа.

Что предлагают изменить

Сама идея ужесточения порядка продления больничных для часто болеющих пациентов не нова. Сходные поправки уже готовились летом 2025 года — тогда их предлагали включить в порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Предполагалось, что нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года. Теперь аналогичные положения планируют закрепить и в правилах выдачи больничных листов.

Ключевое изменение заключается в том, что при частых случаях временной нетрудоспособности решение будет приниматься коллегиально, а не одним врачом. Врачебная комиссия сможет оценить медицинскую картину в целом: частоту заболеваний, их характер, наличие хронических диагнозов, эффективность лечения и необходимость дополнительных обследований или смены тактики терапии.

При этом в проекте отдельно подчёркивается, что не все случаи временной нетрудоспособности будут учитываться при подсчёте этих четырёх эпизодов за полгода.

Какие больничные не будут учитывать

Авторы инициативы уточняют перечень ситуаций, которые не попадут под действие новой нормы. В частности, не будут учитываться случаи временной нетрудоспособности, связанные с беременностью. В предыдущей версии проекта, подготовленной в 2025 году, такого исключения не было, что вызывало вопросы у специалистов и общественности. Кроме того, из подсчёта исключат больничные, оформленные по следующим основаниям:
  • уход за больным членом семьи;
  • оказание медицинской помощи при социально значимых заболеваниях;
  • заболевания и патологии, при которых проводится заместительная почечная терапия.

Таким образом, нововведение касается прежде всего ситуаций, когда один и тот же человек регулярно оформляет больничный по причине собственного заболевания, не связанного с перечисленными исключениями.

Как больничные выдаются сейчас

На сегодняшний день порядок оформления и продления больничных листов выглядит иначе. В большинстве случаев решение о выдаче и продлении листка временной нетрудоспособности принимает лечащий врач. Он оценивает состояние пациента, течение заболевания и необходимость освобождения от работы.

Врачебная комиссия привлекается, как правило, в более сложных или затяжных случаях — например, если больничный длится длительное время, есть риск стойкой утраты трудоспособности или требуется направление на медико-социальную экспертизу. Однако частота предыдущих больничных сама по себе не является формальным основанием для обязательного рассмотрения вопроса комиссией.

Фактически это означает, что сейчас пациент может несколько раз подряд уходить на больничный в течение года, и каждый раз решение будет приниматься на уровне лечащего врача, без дополнительной коллегиальной оценки.

В чём принципиальная разница

Предлагаемые изменения не вводят прямого запрета на продление больничных для часто болеющих людей, но меняют механизм принятия решения. Если сейчас ключевая фигура — лечащий врач, то в будущем при частых эпизодах нетрудоспособности подключается врачебная комиссия. Это, по задумке разработчиков, должно:
  • снизить формальный подход к выдаче больничных;
  • позволить комплексно оценивать состояние здоровья пациента;
  • выявлять случаи, когда за частыми больничными могут скрываться хронические заболевания, требующие иного лечения или наблюдения;
  • повысить обоснованность решений о длительном освобождении от работы.

При этом проект не содержит норм о сокращении сроков больничного или автоматическом отказе в его продлении. Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально, опираясь на медицинские показания.

Почему это важно

Тема больничных традиционно чувствительна как для работников, так и для работодателей. С одной стороны, речь идёт о защите здоровья и прав пациентов, с другой — о нагрузке на систему социального страхования и работодателей.

Общественное обсуждение проекта должно показать, насколько предлагаемая модель будет восприниматься как медицински обоснованная и справедливая. Особое внимание уделяется формулировкам, чтобы новая норма не стала инструментом давления на пациентов, которые действительно часто болеют по объективным причинам.

В то же время разработчики подчёркивают, что исключения для беременности, ухода за родственниками и социально значимых заболеваний призваны снизить риск формального подхода и защитить наиболее уязвимые категории граждан.

Проект изменений находится на стадии общественного обсуждения до 21 февраля. По его итогам документ могут доработать с учётом замечаний и предложений. Если поправки будут утверждены, они станут частью обновлённого порядка выдачи и продления больничных листов и могут вступить в силу уже в этом году. Таким образом, предлагаемые изменения не отменяют действующую систему, но делают её более многоуровневой.

