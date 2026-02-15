Что будет с больничными у тех, кто часто болеет: новые правила

В России могут изменить правила продления больничных листов для часто болеющих пациентов.
Речь идёт о пациентах, которых в течение шести предыдущих месяцев признавали временно нетрудоспособными четыре раза и более. Именно в таких случаях, согласно предлагаемым изменениям, врач будет обязан направить пациента на рассмотрение врачебной комиссии, которая и вынесет решение о возможности продления больничного листа.
Что предлагают изменить
Ключевое изменение заключается в том, что при частых случаях временной нетрудоспособности решение будет приниматься коллегиально, а не одним врачом. Врачебная комиссия сможет оценить медицинскую картину в целом: частоту заболеваний, их характер, наличие хронических диагнозов, эффективность лечения и необходимость дополнительных обследований или смены тактики терапии.
При этом в проекте отдельно подчёркивается, что не все случаи временной нетрудоспособности будут учитываться при подсчёте этих четырёх эпизодов за полгода.
Какие больничные не будут учитывать
- уход за больным членом семьи;
- оказание медицинской помощи при социально значимых заболеваниях;
- заболевания и патологии, при которых проводится заместительная почечная терапия.
Таким образом, нововведение касается прежде всего ситуаций, когда один и тот же человек регулярно оформляет больничный по причине собственного заболевания, не связанного с перечисленными исключениями.
Как больничные выдаются сейчас
На сегодняшний день порядок оформления и продления больничных листов выглядит иначе. В большинстве случаев решение о выдаче и продлении листка временной нетрудоспособности принимает лечащий врач. Он оценивает состояние пациента, течение заболевания и необходимость освобождения от работы.
Фактически это означает, что сейчас пациент может несколько раз подряд уходить на больничный в течение года, и каждый раз решение будет приниматься на уровне лечащего врача, без дополнительной коллегиальной оценки.
В чём принципиальная разница
- снизить формальный подход к выдаче больничных;
- позволить комплексно оценивать состояние здоровья пациента;
- выявлять случаи, когда за частыми больничными могут скрываться хронические заболевания, требующие иного лечения или наблюдения;
- повысить обоснованность решений о длительном освобождении от работы.
При этом проект не содержит норм о сокращении сроков больничного или автоматическом отказе в его продлении. Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально, опираясь на медицинские показания.
Почему это важно
Тема больничных традиционно чувствительна как для работников, так и для работодателей. С одной стороны, речь идёт о защите здоровья и прав пациентов, с другой — о нагрузке на систему социального страхования и работодателей.
В то же время разработчики подчёркивают, что исключения для беременности, ухода за родственниками и социально значимых заболеваний призваны снизить риск формального подхода и защитить наиболее уязвимые категории граждан.
Проект изменений находится на стадии общественного обсуждения до 21 февраля. По его итогам документ могут доработать с учётом замечаний и предложений. Если поправки будут утверждены, они станут частью обновлённого порядка выдачи и продления больничных листов и могут вступить в силу уже в этом году. Таким образом, предлагаемые изменения не отменяют действующую систему, но делают её более многоуровневой.