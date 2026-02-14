В Домодедовской больнице зарегистрирован еще один случай оспы обезьян

В Домодедовской больнице сейчас лечатся уже три пациента с подтвержденным диагнозом оспы обезьян.
Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе подмосковной больницы. Заявляется, что состояние больных удовлетворительное и они проходят плановое лечение. После завершения лечения и карантина пациентов выпишут домой. Примерные сроки лечения не называются.
В начале февраля 2026 года в больницу поступил первый заболевший. На следующий день стало известно о втором случае заражения. Новый пациент контактировал с первым. Роспотребнадзор начал контроль и изоляцию всех, кто общался с больными.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко уточнил, что случаи заболевания оспой обезьян оказались локальными, а не связанными с завозными инфекциями. Он также отметил, что в регионе не ожидается вспышки оспы обезьян.