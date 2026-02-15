В Петербурге у двух пациентов заподозрили оспу обезьян

В Петербурге в больницу доставили двух человек, у которых заподозрили оспу обезьян.
Как пишет RT со ссылкой на источник, точный диагноз пока не установлен. Пациентам проводят необходимые анализы.
Ранее несколько случаев болезни выявили в Подмосковье. Сначала оспу обезьян диагностировали у двух человек, позже диагноз подтвердили у третьего пациента.
В Домодедовской больнице сообщили, что состояние больных удовлетворительное, они проходят плановое лечение. После завершения лечения и карантина их выпишут.
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье оказались локальными, они не связаны с завозом инфекции.
В 2024 году в Петербурге также фиксировали два случая заболевания оспой обезьян. Инфекцию тогда выявили у туристов, приехавших из Китая.
О том, по каким симптомам можно заподозрить оспу обезьян, и как инфекция передается, Мойка78 рассказывала ранее.