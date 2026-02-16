В комздраве Петербурга оценили риск вспышки оспы обезьян после двух случаев заражения

В Петербурге нет риска массовой вспышки оспы обезьян, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
По возвращении из Таиланда у двух мужчин выявили оспу обезьян. Как отметил глава комитета, их состояние удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице Боткина. Врач частной клиники первым заподозрил заболевание, а после путешественников отправили в больницу, уточнил Сарана в беседе с Петербургским дневником.
Сарана сообщил, что все контактные лица, включая соседей по самолету, находятся под наблюдением Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что случаи в Петербурге и Москве не связаны. Также он отметил, что в Пулково есть карантинные меры, но не всегда можно сразу определить заболевшего, так как у него может не быть повышенной температуры.
Заведующий отделением особо опасных инфекций Боткинской больницы Владимир Капацын уточнил, что у пациентов обнаружен второй тип вируса с низкой летальностью — менее 0,3%. В случае с первым генотипом летальность достигает 30%.