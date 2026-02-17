Ученые из Петербурга создали прибор для экспресс-анализа риска онкологии

Петербургские ученые разработали новый прибор для быстрого выявления онкологических рисков.
Прибор работает на основе хемилюминесценции — технологии, при которой в ходе анализа химическая реакция с активными формами кислорода вызывает свечение. Эти кислородные соединения проникают в организм через курение, употребление алкоголя или загрязненную окружающую среду.
В Российском научном фонде объяснили, что избыток этих форм наносит вред белкам и ДНК. Это вызывает окислительный стресс, ускоряющий старение и увеличивающий риск рака, а также болезней мозга, сердца и сосудов, сообщает РИА Новости.
Новый чип превосходит традиционные методы в полтора-два раза. Он также может применяться для обнаружения скрытых следов крови в криминалистических исследованиях. Работу выполнили ученые из Университета ИТМО, Санкт-Петербургского академического университета имени Ж.И. Алферова и Института аналитического приборостроения РАН.