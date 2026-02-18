Диетолог Мизинова рассказала, какой коллаген улучшит качество кожи

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, какой коллаген благоприятно скажется на качестве кожи.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметила, что на помощь придет морской коллаген из Мурманска. Особый костный тип нитевидного белка также поможет суставам и хрящам.
По словам Мизиновой, существует несколько типов коллагена. Первый тип, получаемый за счет животных. Это могут быть коровы, свиньи, птицы или кони.
Также достаточно распространен рыбный коллаген. По словам эксперта, в качестве приоритета она выбирает морской, который сделан прямо в Мурманске.
«Он не очень вкусный, но если мы хотим получить красоту и цепь аминокислот, которая встроится потом в новые клетки нашей кожи, то все-таки нужно выбирать его»,
– поделилась специалист.
Наталья Мизинова добавила, что для хорошей работы суставов и хрящей она бы выбрала коллаген из костей.
Также можно не покупать коллаген в таблетках или порошках, а прибегнуть к старому методу выварки из костей.