Новый этап подготовки медработников: что изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу пакет изменений, которые затрагивают образовательный путь будущих медицинских специалистов.
Эти изменения связаны главным образом с так называемым целевым обучением и появлением обязательных принципов трудовой практики после завершения обучения, цель которых — борьба с дефицитом медицинских кадров, особенно в регионах страны.
Закон о целевом обучении
Ключевым нововведением, вступающим в силу с 1 марта 2026 года, является закон о целевом обучении для студентов медиков. По новым правилам те, кто поступил на образовательные программы с целевыми местами, будут обязаны отрабатывать после завершения обучения в той организации, которая выдала им квоту (целевое направление).
Цель такого подхода — обеспечить, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов не расходились впустую, а выпускники действительно работали там, где остро нужны кадры. Прежде всего это касается населённых пунктов с дефицитом медработников — сельской местности, небольших городов, специализированных клиник.
Срок обязательной отработки для выпускников
Если выпускник откажется выполнять свои обязательства, это повлечёт за собой возврат затрат на обучение и штрафные санкции. В частности, закон предусматривает обязанность вернуть государству сумму, потраченную на образование (в том числе бюджетные расходы), а также уплатить штраф в увеличенном размере — в два раза больше суммы обучения.
Почему вводят такие жесткие условия
Новые правила были разработаны на фоне острой нехватки медицинских кадров в разных регионах России. По оценкам властей, дефицит специалистов приводит к затруднениям в организации качественной медицинской помощи, особенно в сельской местности и в отдалённых районах. Целевое обучение и обязательная отработка рассматриваются как способ сбалансировать размещение кадров и сформировать устойчивый кадровый потенциал здравоохранения.
Подготовка таких специалистов осуществляется по целевым программам, которые предполагают, что студент изначально знает, где он будет работать после выпуска, и это влияет на выбор вуза и будущей специализации.
Какие студенты попадут под новые правила
Изменения затрагивают тех студентов, которые:
- поступили по программе целевого обучения после вступления закона в силу;
- учатся на медицинских специальностях в вузах России;
- только начинают свою профессиональную подготовку или продолжают её.
При этом закон не распространяется на тех, кто завершил обучение или получил аккредитацию до 1 марта 2026 года, а также не затрагивает ординатуру или программы, начатые до этой даты в рамках бюджетных мест.
Право выбора места работы и дополнительные условия
Для региональных клиник это создает стимул не только принимать таких специалистов, но и конкурировать между собой, предлагая дополнительные программы поддержки и льготные условия.
Что остаётся без изменений
Также программа ординатуры и последующая аккредитация остаются обязательными элементами профессионального развития врача, но процедура прохождения этих этапов не меняется непосредственно с 1 марта 2026 года — речь идет именно о целевой подготовке и обязательной отработке.
Какие задачи решает новая система
Эксперты и законодатели связывают введение новых правил с несколькими ключевыми задачами:
- Снижение кадрового дефицита в системе здравоохранения, особенно в регионах.
- Увеличение эффективности государственных инвестиций в обучение специалистов.
- Укрепление кадрового потенциала публичных лечебных учреждений.
Благодаря обязательной отработке выпускники остаются в системе здравоохранения на три года, что создаёт более стабильную кадровую ситуацию в тех учреждениях, которые нуждаются в специалистах.
Уже сейчас обсуждаются возможные последствия жестких условий обязательной отработки — в том числе опасения, что это может отпугнуть часть абитуриентов от поступления в медвузы или повлиять на общую привлекательность медицинской профессии для молодёжи. Хотя соответствующие опросы и мнения медработников отражают разные позиции, окончательный эффект будет виден по мере внедрения новых правил