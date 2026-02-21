Новый этап подготовки медработников: что изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу пакет изменений, которые затрагивают образовательный путь будущих медицинских специалистов.

Эти изменения связаны главным образом с так называемым целевым обучением и появлением обязательных принципов трудовой практики после завершения обучения, цель которых — борьба с дефицитом медицинских кадров, особенно в регионах страны.

Раньше в медицине действовали более гибкие правила, при которых выпускники сами выбирали, где и как продолжать профессиональную деятельность. Новые нормы предполагают обязательства, которые должны обеспечить более равномерное распределение работников здравоохранения в учреждениях по всей стране и уменьшить разрыв между подготовкой специалистов и потребностями системы здравоохранения.

Закон о целевом обучении

Ключевым нововведением, вступающим в силу с 1 марта 2026 года, является закон о целевом обучении для студентов медиков. По новым правилам те, кто поступил на образовательные программы с целевыми местами, будут обязаны отрабатывать после завершения обучения в той организации, которая выдала им квоту (целевое направление).

Цель такого подхода — обеспечить, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов не расходились впустую, а выпускники действительно работали там, где остро нужны кадры. Прежде всего это касается населённых пунктов с дефицитом медработников — сельской местности, небольших городов, специализированных клиник.

Срок обязательной отработки для выпускников

Новые правила устанавливают, что выпускник, получивший образование по целевому направлению, должен работать в выдавшей квоту организации как минимум три года. Отработка обязательна даже в том случае, если студент получил образование на коммерческой основе — это закреплено в соответствующих поправках к законодательству.

Если выпускник откажется выполнять свои обязательства, это повлечёт за собой возврат затрат на обучение и штрафные санкции. В частности, закон предусматривает обязанность вернуть государству сумму, потраченную на образование (в том числе бюджетные расходы), а также уплатить штраф в увеличенном размере — в два раза больше суммы обучения.

Почему вводят такие жесткие условия

Новые правила были разработаны на фоне острой нехватки медицинских кадров в разных регионах России. По оценкам властей, дефицит специалистов приводит к затруднениям в организации качественной медицинской помощи, особенно в сельской местности и в отдалённых районах. Целевое обучение и обязательная отработка рассматриваются как способ сбалансировать размещение кадров и сформировать устойчивый кадровый потенциал здравоохранения.

Подготовка таких специалистов осуществляется по целевым программам, которые предполагают, что студент изначально знает, где он будет работать после выпуска, и это влияет на выбор вуза и будущей специализации.

Какие студенты попадут под новые правила

Изменения затрагивают тех студентов, которые:

  • поступили по программе целевого обучения после вступления закона в силу;
  • учатся на медицинских специальностях в вузах России;
  • только начинают свою профессиональную подготовку или продолжают её.

При этом закон не распространяется на тех, кто завершил обучение или получил аккредитацию до 1 марта 2026 года, а также не затрагивает ординатуру или программы, начатые до этой даты в рамках бюджетных мест.

Право выбора места работы и дополнительные условия

Хотя выпускники обязаны отрабатывать в организации, выдавшей им квоту, у них сохраняется возможность самостоятельно выбрать регион и конкретное медицинское учреждение, в котором они будут работать. Это означает, что будущие медики могут заранее согласовать условия трудоустройства, чтобы обеспечить соответствие своих профессиональных планов и требований закона.

Для региональных клиник это создает стимул не только принимать таких специалистов, но и конкурировать между собой, предлагая дополнительные программы поддержки и льготные условия.

Что остаётся без изменений

Важный момент: нововведения не касаются тех, кто уже завершил обучение до указанной даты, а также выпускников, которые прошли первичную аккредитацию до вступления закона в силу. Это позволяет избежать ситуаций, когда уже состоявшиеся специалисты были бы вынуждены корректировать свои карьерные планы задним числом.

Также программа ординатуры и последующая аккредитация остаются обязательными элементами профессионального развития врача, но процедура прохождения этих этапов не меняется непосредственно с 1 марта 2026 года — речь идет именно о целевой подготовке и обязательной отработке.

Какие задачи решает новая система

Эксперты и законодатели связывают введение новых правил с несколькими ключевыми задачами:

  • Снижение кадрового дефицита в системе здравоохранения, особенно в регионах.
  • Увеличение эффективности государственных инвестиций в обучение специалистов.
  • Укрепление кадрового потенциала публичных лечебных учреждений.

Благодаря обязательной отработке выпускники остаются в системе здравоохранения на три года, что создаёт более стабильную кадровую ситуацию в тех учреждениях, которые нуждаются в специалистах.

Уже сейчас обсуждаются возможные последствия жестких условий обязательной отработки — в том числе опасения, что это может отпугнуть часть абитуриентов от поступления в медвузы или повлиять на общую привлекательность медицинской профессии для молодёжи. Хотя соответствующие опросы и мнения медработников отражают разные позиции, окончательный эффект будет виден по мере внедрения новых правил

