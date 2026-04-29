В Петербурге врачи собрали клапан для сердца пациента из его собственных тканей

От /

Петербургские врачи из НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе освоили методику Озаки, с помощью которой пациент получил второе сердце из собственной ткани.

Жанровое фото: abn.agency

Как сообщили в группе ВК медучреждения, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе впервые выполнили уникальную операцию по методике профессора Шигеюки Озаки.

Медики не просто заменили изношенный клапан, а сконструировать новый из тканей самого 72-летнего пациента.

Аортальный клапан — механизм, который работает как охрана: он пропускает кровь только в одном направлении и немедленно закрывается, не давая ей вернуться обратно. Если клапан начинает изнашиваться, сужаться или неплотно смыкаться, постепенно нарушается работа сердца. Это в итоге приводит к гипертонии, одышке, повышаются риски инфаркта и инсульта.

Обычно при такой проблеме хирурги вшивают механический протез, который требует пожизненного приема лекарств. Другой вариант — биопротез из животной ткани, который со временем изнашивается.

Метод Озаки разработал японский профессор Шигеюки Озаки в начале 2000-х годов. Хирург вместо чужеродной детали брал у пациента кусочек собственной оболочки сердца — перикарда. Лоскут обрабатывают специальным раствором глутарового альдегида, после чего из него выкраивают три створки нового клапана.

Этот метод врачи считают прорывом по нескольким причинам. Такой клапан имеет идеальную анатомию, он максимально идентичен собственному, с правильной физиологией движения створок. Также это долговечный вариант, ходить с ним человек может до 12 лет.

Операция прошла успешно, теперь пациент сможет забыть об одышке и болях в груди.

Ранее в Елизаветинской больнице рассказали, как врачи спасали беременную женщину, которую сбил полицейский.

Прокрутить вверх