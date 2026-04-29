В Петербурге врачи собрали клапан для сердца пациента из его собственных тканей

Петербургские врачи из НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе освоили методику Озаки, с помощью которой пациент получил второе сердце из собственной ткани.
Как сообщили в группе ВК медучреждения, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе впервые выполнили уникальную операцию по методике профессора Шигеюки Озаки.
Медики не просто заменили изношенный клапан, а сконструировать новый из тканей самого 72-летнего пациента.
Обычно при такой проблеме хирурги вшивают механический протез, который требует пожизненного приема лекарств. Другой вариант — биопротез из животной ткани, который со временем изнашивается.
Этот метод врачи считают прорывом по нескольким причинам. Такой клапан имеет идеальную анатомию, он максимально идентичен собственному, с правильной физиологией движения створок. Также это долговечный вариант, ходить с ним человек может до 12 лет.
Операция прошла успешно, теперь пациент сможет забыть об одышке и болях в груди.
