Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России на историческом минимуме

В России с 2016 года количество новых случаев заражения ВИЧ сократилось вдвое.

В Минздраве заявили о достижении исторического минимума. Ситуацию с инфекцией удалось стабилизировать благодаря реализации Государственной стратегии по противодействию ВИЧ. Вместе с тем существенно снизились темпы распространения инфекции, передает ТАСС.

В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев, что почти на 11% меньше, чем в 2024-м.

Одновременно с этим в России увеличивается охват пациентов антиретровирусной терапией. К концу 2025 года лечение получали 91,8% нуждающихся, что превышает целевой показатель стратегии (90%).

В РАН годом ранее заявляли, что каждый 100-й россиянин заражен ВИЧ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Россияне могу получить помощь в лечении ВИЧ бесплатно по ОМС.

Напомним, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) передается только при определенных условиях и не распространяется через обычное общение. Как можно заразиться:

  • Половой путь — незащищенные сексуальные контакты с инфицированным человеком. Особенно высок риск при наличии микротравм слизистых оболочек;
  • Через кровь — совместное использование шприцев, игл, медицинских инструментов, а также при переливании инфицированной крови или ее компонентов (в России донорская кровь тщательно проверяется, но риск теоретически сохраняется);
  • От матери к ребенку — во время беременности, родов или при грудном вскармливании, если женщина не получает антиретровирусную терапию;
  • Инвазивные процедуры — пирсинг, татуировки, косметологические и медицинские манипуляции с использованием нестерильных инструментов.

Как нельзя заразиться ВИЧ:

  • Через рукопожатия, объятия, поцелуи (если нет открытых ран);
  • При кашле, чихании, разговоре;
  • Через посуду, одежду, постельное белье;
  • В бассейнах, банях, саунах;
  • Через укусы насекомых.
