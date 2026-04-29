Минздрав: заболеваемость ВИЧ в России на историческом минимуме

В России с 2016 года количество новых случаев заражения ВИЧ сократилось вдвое.
В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев, что почти на 11% меньше, чем в 2024-м.
Одновременно с этим в России увеличивается охват пациентов антиретровирусной терапией. К концу 2025 года лечение получали 91,8% нуждающихся, что превышает целевой показатель стратегии (90%).
В РАН годом ранее заявляли, что каждый 100-й россиянин заражен ВИЧ. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Напомним, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) передается только при определенных условиях и не распространяется через обычное общение. Как можно заразиться:
- Половой путь — незащищенные сексуальные контакты с инфицированным человеком. Особенно высок риск при наличии микротравм слизистых оболочек;
- Через кровь — совместное использование шприцев, игл, медицинских инструментов, а также при переливании инфицированной крови или ее компонентов (в России донорская кровь тщательно проверяется, но риск теоретически сохраняется);
- От матери к ребенку — во время беременности, родов или при грудном вскармливании, если женщина не получает антиретровирусную терапию;
- Инвазивные процедуры — пирсинг, татуировки, косметологические и медицинские манипуляции с использованием нестерильных инструментов.
Как нельзя заразиться ВИЧ:
- Через рукопожатия, объятия, поцелуи (если нет открытых ран);
- При кашле, чихании, разговоре;
- Через посуду, одежду, постельное белье;
- В бассейнах, банях, саунах;
- Через укусы насекомых.