Правительство РФ работает над объединением баз частных и госмедучреждений

В правительстве РФ обсуждают возможность объединения баз данных частных и государственных медицинских учреждений.
С таким заявлением 1 мая выступила вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге.
Вице-премьер признала, что это сложный вопрос, так как коммерческий сектор здравоохранения не подконтролен государству. Тем не менее, подчеркнула она, работа над этой проблемой ведется, поскольку сам пациент напрямую заинтересован в том, чтобы не проходить одни и те же обследования кратно в разных клиниках, а иметь возможность обмена данными.
«Мы работаем над этой проблемой»,
— заверила Татьяна Голикова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, также присутствовавший на мероприятии, добавил, что объединение баз возможно только при соблюдении врачебной тайны и исключительно с согласия самого пациента.
По его мнению, если человек дает такое разрешение, тогда базы можно соединять. Медведев отметил, что единая база была бы особенно полезна в ситуациях экстренной помощи, когда врачу критически важно быстро получить полную информацию об истории болезни пострадавшего.