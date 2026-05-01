Правительство РФ работает над объединением баз частных и госмедучреждений

В правительстве РФ обсуждают возможность объединения баз данных частных и государственных медицинских учреждений.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С таким заявлением 1 мая выступила вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге.

Как сообщает ТАСС, одна из сотрудниц центра спросила Голикову, планируется ли создание единой базы, которая позволила бы врачу видеть полную картину здоровья пациента независимо от того, в каком учреждении — государственном или частном — тот наблюдался.

Вице-премьер признала, что это сложный вопрос, так как коммерческий сектор здравоохранения не подконтролен государству. Тем не менее, подчеркнула она, работа над этой проблемой ведется, поскольку сам пациент напрямую заинтересован в том, чтобы не проходить одни и те же обследования кратно в разных клиниках, а иметь возможность обмена данными.

«Мы работаем над этой проблемой»,

— заверила Татьяна Голикова.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, также присутствовавший на мероприятии, добавил, что объединение баз возможно только при соблюдении врачебной тайны и исключительно с согласия самого пациента.

По его мнению, если человек дает такое разрешение, тогда базы можно соединять. Медведев отметил, что единая база была бы особенно полезна в ситуациях экстренной помощи, когда врачу критически важно быстро получить полную информацию об истории болезни пострадавшего.

