Гинцбург заявил о безвредности отечественной онковакцины для пожилых

Отечественная онковакцина «Неоонковак» не имеет противопоказаний для пожилых людей.
Кто получил первую индвидуальную вакцину от рака
Препарат «Неоонковак» ввели первому онкопациенту (житель Курской области) 1 апреля 2026 года. Мужчина чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено, указывал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Персонализированная мРНК-вакцина была разработана для терапии меланомы и произведена Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Блохина. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
Как в России лечат рак
В январе в России начали применять новый препарат для лечения рака — «Ракурс, 223Ra». Первая партия уже поступила в больницы страны. Его используют преимущественно при метастазах в костях.
Также ранее был зарегистрирован первый отечественный биоаналог для лечения рака кишечника, гортани, языка и опухолей полости носа. Речь о препарате цетуксимаб («Арцетукс»).
Правительство включило онковакцины в систему ОМС. В обновленный перечень вошли:
- лекарственная противоопухолевая терапия с использованием персонализированных мРНК-вакцин;
- терапия колоректального рака пептидной вакциной «Онкопепт»;
- Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором (CAR-T).
Также в России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак.