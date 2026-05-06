Гинцбург заявил о безвредности отечественной онковакцины для пожилых

От /

Отечественная онковакцина «Неоонковак» не имеет противопоказаний для пожилых людей.

Фото: abn.agency
О том, что применять лекарство могут даже возрастные пациенты, рассказал ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Кто получил первую индвидуальную вакцину от рака

Препарат «Неоонковак» ввели первому онкопациенту (житель Курской области) 1 апреля 2026 года. Мужчина чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено, указывал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Персонализированная мРНК-вакцина была разработана для терапии меланомы и произведена Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Блохина. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Как в России лечат рак

В январе в России начали применять новый препарат для лечения рака —  «Ракурс, 223Ra». Первая партия уже поступила в больницы страны. Его используют преимущественно при метастазах в костях.

Также ранее был зарегистрирован первый отечественный биоаналог для лечения рака кишечника, гортани, языка и опухолей полости носа. Речь о препарате цетуксимаб («Арцетукс»).

Правительство включило онковакцины в систему ОМС. В обновленный перечень вошли:

  • лекарственная противоопухолевая терапия с использованием персонализированных мРНК-вакцин;
  • терапия колоректального рака пептидной вакциной «Онкопепт»;
  • Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором (CAR-T).

Также в России утвердили новые сроки оказания медпомощи при подозрении на рак.

Прокрутить вверх