Нутрициолог Слип предупредила, чем обернется «чистка» печени

Детоксы организма не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Как не стать жертвой мифов в погоне за здоровьем.
В беседе с NEWS.ru нутрициолог Анна Слип отметила, что детоксы и спасительные программы, выводящие из тела «грязь» наука не знает.
Однако наука знает действительно важные составляющие, очищающие кровь. Печень – среди них, но в поддержке своего владельца орган не нуждается.
По словам Слип, детоксы и клизмы в лучшем случае бесполезны, в худшем — приводят пациента-экспериментатора на больничную койку.
Самыми распространенными становятся схемы голодания, детокса на смузи и практика кофейных клизм. Последние могут привести к ожогам слизистой и вымыванию флоры кишечника. В худших случаях пациент может занести в организм инфекцию.
Помочь печени справлять со своей задачей можно. Для этого достаточно не переедать, есть меньше жареного и сладкого, а также отказаться от алкоголя и курения.