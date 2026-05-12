ВОЗ сделала заявление о хантавирусе и рассказала, что делать странам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует признаков того, что мир стоит на пороге масштабного распространения хантавируса «Андес».
По словам главы организации, на данный момент нет оснований говорить о начале масштабной вспышки заболевания. Однако ситуация остается нестабильной. Учитывая длительный инкубационный период вируса — до шести недель — в ближайшее время число подтвержденных случаев может резко увеличиться.
Что случилось на круизном лайнере
Инцидент связан с круизным лайнером, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. По последним данным ВОЗ, на борту зарегистрировали девять вероятных случаев заражения хантавирусом, из них семь подтверждены лабораторно. Трое человек скончались — граждане Германии и Нидерландов.
Лайнер отправили на карантин, после чего он направился к Канарским островам и прибыл туда 10 мая. Испанские медики поднялись на борт для эпидемиологической оценки. Постепенно началась эвакуация пассажиров: Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды направили рейсы в Испанию для вывоза своих граждан.
Лицам с высоким риском инфицирования рекомендовано соблюдать карантин до 42 дней — максимальный инкубационный период вируса.
Что происходит в Нидерландах
Что делать странам
В ВОЗ подчеркнули, что каждая из стран, куда были репатриированы пассажиры лайнера, несет ответственность за мониторинг их здоровья. Терапевты отмечают, что специфического лечения и вакцины от этого вируса не существует, однако риск для населения в целом пока что остается низким.