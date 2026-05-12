ВОЗ сделала заявление о хантавирусе и рассказала, что делать странам

От /

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует признаков того, что мир стоит на пороге масштабного распространения хантавируса «Андес».

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Кадры транслировали местные СМИ.

По словам главы организации, на данный момент нет оснований говорить о начале масштабной вспышки заболевания. Однако ситуация остается нестабильной. Учитывая длительный инкубационный период вируса — до шести недель — в ближайшее время число подтвержденных случаев может резко увеличиться.

Что случилось на круизном лайнере

Инцидент связан с круизным лайнером, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. По последним данным ВОЗ, на борту зарегистрировали девять вероятных случаев заражения хантавирусом, из них семь подтверждены лабораторно. Трое человек скончались — граждане Германии и Нидерландов.

Хантавирус «Андес» — один из немногих штаммов, способный передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Основные носители — грызуны, но в случае с круизным лайнером инфекция распространилась среди пассажиров.

Лайнер отправили на карантин, после чего он направился к Канарским островам и прибыл туда 10 мая. Испанские медики поднялись на борт для эпидемиологической оценки. Постепенно началась эвакуация пассажиров: Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды направили рейсы в Испанию для вывоза своих граждан.

Лицам с высоким риском инфицирования рекомендовано соблюдать карантин до 42 дней — максимальный инкубационный период вируса.

Что происходит в Нидерландах

На карантин ушли 12 медицинских работников из Университетского медицинского центра Радбауд в Неймегене. Причина — нарушение техники безопасности при работе с пациентом, у которого впоследствии подтвердился хантавирус.

Что делать странам

В ВОЗ подчеркнули, что каждая из стран, куда были репатриированы пассажиры лайнера, несет ответственность за мониторинг их здоровья. Терапевты отмечают, что специфического лечения и вакцины от этого вируса не существует, однако риск для населения в целом пока что остается низким.

Прокрутить вверх