Велнес-мастер Семеньков назвал три способа мягко внедрить медитацию в повседневность

Встроить медитацию в плотный график будней кажется почти невозможным, но именно малые систематические усилия здесь оказываются самыми надежными. Речь не о героических попытках выкроить час из утра, а о крошечных паузах, вплетенных в привычный ритм.
Еще один вариант — медитация в движении. Во время прогулки можно направлять внимание на дыхание или ощущения в теле. Более глубокий уровень — превращать любые действия в медитацию. Это постепенная практика присутствия, которая со временем становится естественным состоянием.
Логика маленьких шагов приводит к тому, что грань между упражнением и обычной жизнью стирается. Внимание, натренированное на дыхании или ощущениях, уже не требует отдельного места в ежедневнике — оно просто остается включенным как тихий внутренний свет. И однажды присутствие в настоящем перестает требовать усилий и становится естественным фоном.