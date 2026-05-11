Велнес-мастер Семеньков назвал три способа мягко внедрить медитацию в повседневность

От /

Встроить медитацию в плотный график будней кажется почти невозможным, но именно малые систематические усилия здесь оказываются самыми надежными. Речь не о героических попытках выкроить час из утра, а о крошечных паузах, вплетенных в привычный ритм.

Медитация.  Фото: pexels
В комментарии RuNews24.ru велнес-мастер отеля тишины Владислав Семеньков рассказал, что один из самых простых способов внедрить медитацию в жизнь — это короткие регулярные сессии. По его словам, можно начать с 5-15 минут: утром для настройки на день, перед едой для замедления, перед сном для снятия напряжения. Даже три короткие практики в день по 5 минут — уже ощутимая поддержка для состояния.

Еще один вариант — медитация в движении. Во время прогулки можно направлять внимание на дыхание или ощущения в теле. Более глубокий уровень — превращать любые действия в медитацию. Это постепенная практика присутствия, которая со временем становится естественным состоянием.

Логика маленьких шагов приводит к тому, что грань между упражнением и обычной жизнью стирается. Внимание, натренированное на дыхании или ощущениях, уже не требует отдельного места в ежедневнике — оно просто остается включенным как тихий внутренний свет. И однажды присутствие в настоящем перестает требовать усилий и становится естественным фоном.

Прокрутить вверх