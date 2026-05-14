Онищенко предупредил, что создание вакцины от хантавируса займет несколько лет

От /

Вспышка хантавируса на круизном лайнере всколыхнула общественность. Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, реально ли быстро создать вакцину, чем опасен вирус и стоит ли его бояться России.

Вакцина возможна, но не за один день

По словам Онищенко в беседе с ТАСС, вакцину от хантавируса создать можно. Это уже не столько научная проблема, сколько технологическая. Ее реально сделать по тому же принципу, что и во время пандемии коронавируса. Однако если соблюдать все стандарты регистрации лекарств — доклинические испытания, а затем три этапа клинических — весь процесс может занять несколько лет.

Кроме того, существует более 40 различных штаммов хантавируса, и разрабатывать вакцины от всех сразу нет необходимости. Сначала нужно определить, от какого именно штамма делать препарат, и понять, кого потом прививать.

В Европе и США болезнь протекает по-разному

Онищенко пояснил, что хантавирус по-разному проявляется в разных частях света. В Европе заболевание чаще протекает как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В Америке же развивается кардиопульмональный синдром — вирус делает акцент на легкие и сердце.

В России природные очаги хантавируса тоже есть. Они расположены в Удмуртии, Башкирии и Пензенской области.

Штамм Андес мутирует и учится обходить иммунитет

Особую тревогу вызывает тип хантавируса Андес, который спровоцировал вспышку на лайнере. Онищенко отметил, что этот штамм мутирует. Это не признак катастрофы, а естественный процесс: вирусы меняются, приспосабливаются, ежегодно частично обновляют свою последовательность и учатся обходить иммунную систему человека.

Пока хантавирусы остаются малoвирyлентными и малоконтагиозными. Однако, по словам академика, они уже начали потихоньку передаваться от человека к человеку.

В ВОЗ сообщали, что выявлены были 11 случаев заражения. Девять из них подтвердили как вирус Андес.

Мойка78 рассказывала, что недавно первый случай хантавируса нашли во Франции — у пассажирки лайнера. Кроме того, в Нидерландах на карантин ушли 12 медработников, которые нарушили технику безопасности при работе с пациентом, у которого вскоре подвердили хантавирус.

Летальность до 35%, но России ничего не угрожает

Онищенко напомнил, что вспышка штамма Андес в Аргентине в 2018 году показала высокую летальность — до 35%. Тем не менее, он подчеркнул: нынешняя вспышка на круизном лайнере России никак не угрожает.

Роспотребнадзор о ситуации с хантавирусом

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что российский климат неприемлем для вируса, что существенно снижает риск его появления в стране. Однако вместе с погранслужбой специалисты усилят контроль, чтобы не допустить завоза.

В России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Однако с начала года вспышек болезни внутри страны не фиксировали. В ведомстве заверили, что ситуация стабильная и контролируемая.

Прокрутить вверх