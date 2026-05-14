Онищенко предупредил, что создание вакцины от хантавируса займет несколько лет

Вспышка хантавируса на круизном лайнере всколыхнула общественность. Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, реально ли быстро создать вакцину, чем опасен вирус и стоит ли его бояться России.
Вакцина возможна, но не за один день
Кроме того, существует более 40 различных штаммов хантавируса, и разрабатывать вакцины от всех сразу нет необходимости. Сначала нужно определить, от какого именно штамма делать препарат, и понять, кого потом прививать.
В Европе и США болезнь протекает по-разному
Онищенко пояснил, что хантавирус по-разному проявляется в разных частях света. В Европе заболевание чаще протекает как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В Америке же развивается кардиопульмональный синдром — вирус делает акцент на легкие и сердце.
В России природные очаги хантавируса тоже есть. Они расположены в Удмуртии, Башкирии и Пензенской области.
Штамм Андес мутирует и учится обходить иммунитет
Пока хантавирусы остаются малoвирyлентными и малоконтагиозными. Однако, по словам академика, они уже начали потихоньку передаваться от человека к человеку.
В ВОЗ сообщали, что выявлены были 11 случаев заражения. Девять из них подтвердили как вирус Андес.
Мойка78 рассказывала, что недавно первый случай хантавируса нашли во Франции — у пассажирки лайнера. Кроме того, в Нидерландах на карантин ушли 12 медработников, которые нарушили технику безопасности при работе с пациентом, у которого вскоре подвердили хантавирус.
Летальность до 35%, но России ничего не угрожает
Роспотребнадзор о ситуации с хантавирусом
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что российский климат неприемлем для вируса, что существенно снижает риск его появления в стране. Однако вместе с погранслужбой специалисты усилят контроль, чтобы не допустить завоза.
В России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Однако с начала года вспышек болезни внутри страны не фиксировали. В ведомстве заверили, что ситуация стабильная и контролируемая.