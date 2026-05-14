Скворцова заявила, что первые пять пациентов начали лечение российской вакциной от рака

В России началось клиническое применение еще одной разновидности персонализированной онкотерапии.
Глава ФМБА уточнила в комментарии «Известиям», что пока препарат предназначен исключительно для борьбы с колоректальным раком. Запуск программы состоялся в марте, и первый вакцинированный уже перенес шестидневный курс. Скворцова отметила, что лечение переносится хорошо, однако окончательные выводы о его результативности делать рано.
Данный препарат является пептидной неоонковакциной, созданной специалистами ФМБА.
Первые шаги мРНК-вакцины «Неоонковак» от меланомы
Параллельно в стране развивается другое направление персонализированной иммунотерапии, основанное на иной технологической платформе. Еще 1 апреля Мойка78 рассказывала, что первый пациент с онкологией получил персонализированную мРНК-вакцину, разработанную в России.
Этот тип вакцины отличается от детища ФМБА: «Неоонковак» создан на основе матричной РНК и нацелен на терапию меланомы, тогда как препарат ФМБА ориентирован на колоректальный рак и имеет пептидную природу.
Планы по включению передовых методов в ОМС
Ранее, во время визита в НМИЦ гематологии, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в ближайшем будущем CAR-T-клеточная терапия и другие современные методы лечения онкологических заболеваний будут включены в программу государственных гарантий и станут доступны по полису обязательного медицинского страхования.
В перечень услуг по ОМС намерены включить и различные типы противораковых вакцин. Сообщается, что изготовление одной дозы обойдется государству примерно в 300 тыс. рублей, однако для самих пациентов терапия останется бесплатной.
Петербургский центр готовит выпуск клеточных технологий
Директор центра Алексей Беляев, являющийся также главным внештатным онкологом Северо-Западного федерального округа, пояснил журналистам, что сейчас ведется подготовка необходимой документации. Ориентировочно через год учреждение надеется получить разрешение на производство. Помимо этого, по словам Беляева, центр уже лицензировал изготовление дендритно-клеточной вакцины — еще одной клеточной технологии, которая будет применяться у пациентов с агрессивными формами опухолей.