Скворцова заявила, что первые пять пациентов начали лечение российской вакциной от рака

В России началось клиническое применение еще одной разновидности персонализированной онкотерапии.

На этот раз речь идет о препарате, который разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и направлен против рака кишечника. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, в настоящий момент пять пациентов уже получили данную вакцину и проходят лечение, а еще тридцать человек ожидают своей очереди.

Глава ФМБА уточнила в комментарии «Известиям», что пока препарат предназначен исключительно для борьбы с колоректальным раком. Запуск программы состоялся в марте, и первый вакцинированный уже перенес шестидневный курс. Скворцова отметила, что лечение переносится хорошо, однако окончательные выводы о его результативности делать рано.

Данный препарат является пептидной неоонковакциной, созданной специалистами ФМБА.

Первые шаги мРНК-вакцины «Неоонковак» от меланомы

Параллельно в стране развивается другое направление персонализированной иммунотерапии, основанное на иной технологической платформе. Еще 1 апреля Мойка78 рассказывала, что первый пациент с онкологией получил персонализированную мРНК-вакцину, разработанную в России.

Этим пациентом стал 60-летний житель Курской области с диагнозом «меланома кожи». Ему был введен препарат под названием «Неоонковак». В Министерстве здравоохранения РФ пояснили, что данная вакцина призвана служить инструментом контроля над заболеванием. Ее введение осуществляется поэтапно, с эскалацией дозы в первый, восьмой и пятнадцатый дни, после чего инъекции производятся раз в три недели. Состав препарата готовится индивидуально для каждого больного.

Этот тип вакцины отличается от детища ФМБА: «Неоонковак» создан на основе матричной РНК и нацелен на терапию меланомы, тогда как препарат ФМБА ориентирован на колоректальный рак и имеет пептидную природу.

Планы по включению передовых методов в ОМС

Ранее, во время визита в НМИЦ гематологии, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в ближайшем будущем CAR-T-клеточная терапия и другие современные методы лечения онкологических заболеваний будут включены в программу государственных гарантий и станут доступны по полису обязательного медицинского страхования.

В перечень услуг по ОМС намерены включить и различные типы противораковых вакцин. Сообщается, что изготовление одной дозы обойдется государству примерно в 300 тыс. рублей, однако для самих пациентов терапия останется бесплатной.

Петербургский центр готовит выпуск клеточных технологий

Еще одно направление — это так называемая CAR-T-технология, которая не является вакциной в классическом понимании, а представляет собой метод лечения с использованием модифицированных иммунных клеток самого пациента. О планах по ее запуску объявил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова в Петербурге. Там рассчитывают выйти на производство CAR-T-терапии к концу 2026 года.

Директор центра Алексей Беляев, являющийся также главным внештатным онкологом Северо-Западного федерального округа, пояснил журналистам, что сейчас ведется подготовка необходимой документации. Ориентировочно через год учреждение надеется получить разрешение на производство. Помимо этого, по словам Беляева, центр уже лицензировал изготовление дендритно-клеточной вакцины — еще одной клеточной технологии, которая будет применяться у пациентов с агрессивными формами опухолей.

