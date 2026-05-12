Роспотребнадзор рассказал о ситуации с хантавирусом в России

Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, естественным образом переносит только карликовый рисовый хомяк. Обитает от в Аргентине и Чили.
В России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Однако с начала года вспышек болезни внутри страны не фиксировали. Ситуация стабильная и контролируемая, заявили в ведомстве.
Вспышка хантавируса на лайнере
Трое заболевших погибли.
Лайнер отправили на карантин, после чего он отправился к Канарским островам. Постепенно началась эвакуация.
Где еще нашли хантавирус
Недавно первый случай хантавируса зафиксировали во Франции — у пассажирки лайнера. Кроме того, в Нидерландах на карантин ушли 12 медработников, которые нарушили технику безопасности при работе с пациентом, у которого вскоре подвердили хантавирус.