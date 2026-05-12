Роспотребнадзор рассказал о ситуации с хантавирусом в России

Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, естественным образом переносит только карликовый рисовый хомяк. Обитает от в Аргентине и Чили.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, российский климат для него неприемлем, что существенно снижает риск его появления в стране. Однако вместе с погранслужбой специалисты усилят контроль, чтобы не допустить завода вируса.

В России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Однако с начала года вспышек болезни внутри страны не фиксировали. Ситуация стабильная и контролируемая, заявили в ведомстве.

Вспышка хантавируса на лайнере

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «МВ Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В ВОЗ сообщили, что выявлены были 11 случаев заражения. Девять из них подтвердили как вирус Андес — это единственный штамм, который передается от человека к человеку.

Трое заболевших погибли.

Лайнер отправили на карантин, после чего он отправился к Канарским островам. Постепенно началась эвакуация.

Где еще нашли хантавирус

Недавно первый случай хантавируса зафиксировали во Франции — у пассажирки лайнера. Кроме того, в Нидерландах на карантин ушли 12 медработников, которые нарушили технику безопасности при работе с пациентом, у которого вскоре подвердили хантавирус.

