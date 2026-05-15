Лабораторные испытания показали, как запах нового авто отравляет организм

Резкий химический запах, который ощущают в салоне свежекупленного автомобиля, знаком многим, однако далеко не все представляют его возможные последствия.
Организация АДАК и институт Фраунгофера провели лабораторные испытания четырех автомобилей, только что сошедших с конвейера: Фольксваген Гольф еТСИ, Дачия Спринг, БИД Сил 6 ДМ-ай Туринг и Хендай Кона Гибрид. Исследователи проанализировали, какие именно соединения испаряются из элементов отделки, с какой скоростью они накапливаются в замкнутом пространстве и насколько серьезную угрозу представляют для человека, сообщает 110km.ru.
Влияние жары и времени
Ключевой вывод заключается в том, что насыщенность запаха и содержание вредных компонентов напрямую связаны с окружающей температурой и сроком службы транспортного средства. Чем моложе автомобиль и чем жарче на улице, тем выше концентрация летучих органических соединений, которые как раз и формируют тот самый характерный запах новой машины.
Особую тревогу вызывает формальдегид: он способен вызывать раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при долгом контакте рассматривается как канцероген. С 2027 года в Европе начнет действовать жесткое ограничение — не выше 0,062 миллиграмма на кубический метр, пока же применяется менее строгий норматив.
Результаты при разных условиях
Оценка обонятельных ощущений также разнилась. Самым нейтральным эксперты признали салон Дачии Спринг. В то же время Фольксваген Гольф еТСИ даже спустя двести дней использования продолжал источать неприятный запах, в особенности после длительного пребывания на солнце. Это доказывает, что на комфорт и безопасность влияет не только химический состав материалов, но и их качество в сочетании с эффективностью вентиляционной системы.
Позиция экспертов и скрытые соединения
Что делать, если запах не уходит
Когда посторонний аромат в салоне сохраняется дольше нескольких недель, это может расцениваться как дефект товара. В подобной ситуации специалисты советуют обращаться к дилеру с официальной письменной претензией. Продавец обязан принять меры для устранения недостатка, а при невозможности исправить положение — рассмотреть возврат денег или соразмерное снижение цены.