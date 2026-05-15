Лабораторные испытания показали, как запах нового авто отравляет организм

Резкий химический запах, который ощущают в салоне свежекупленного автомобиля, знаком многим, однако далеко не все представляют его возможные последствия.

Водитель. Фото: pxhere
В российском обществе все активнее поднимается тема качества воздуха внутри новых машин. Повод очевиден: после приобретения автомобиля владельцы нередко фиксируют устойчивый синтетический запах, сохраняющийся неделями. Это уже не просто вопрос удобства — речь заходит о самочувствии водителя и пассажиров, особенно когда в семье есть маленькие дети или женщины в положении.

Организация АДАК и институт Фраунгофера провели лабораторные испытания четырех автомобилей, только что сошедших с конвейера: Фольксваген Гольф еТСИ, Дачия Спринг, БИД Сил 6 ДМ-ай Туринг и Хендай Кона Гибрид. Исследователи проанализировали, какие именно соединения испаряются из элементов отделки, с какой скоростью они накапливаются в замкнутом пространстве и насколько серьезную угрозу представляют для человека, сообщает 110km.ru.

Влияние жары и времени

Ключевой вывод заключается в том, что насыщенность запаха и содержание вредных компонентов напрямую связаны с окружающей температурой и сроком службы транспортного средства. Чем моложе автомобиль и чем жарче на улице, тем выше концентрация летучих органических соединений, которые как раз и формируют тот самый характерный запах новой машины.

Особую тревогу вызывает формальдегид: он способен вызывать раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при долгом контакте рассматривается как канцероген. С 2027 года в Европе начнет действовать жесткое ограничение — не выше 0,062 миллиграмма на кубический метр, пока же применяется менее строгий норматив.

Результаты при разных условиях

Замеры показали, что при умеренной температуре все четыре модели вписываются в грядущие лимиты по формальдегиду. Однако стоит оставить салон прогреваться на солнце — и показатели резко возрастают, порой превышая безопасные границы. Наиболее заметно отличился БИД Сил 6 ДМ-ай Туринг: в нём уровень ксилолов и суммарный объем летучих органических соединений оказался впятеро выше нормы, причем даже после проветривания. У остальных испытуемых вентиляция позволяла заметно снизить концентрацию токсичных веществ.

Оценка обонятельных ощущений также разнилась. Самым нейтральным эксперты признали салон Дачии Спринг. В то же время Фольксваген Гольф еТСИ даже спустя двести дней использования продолжал источать неприятный запах, в особенности после длительного пребывания на солнце. Это доказывает, что на комфорт и безопасность влияет не только химический состав материалов, но и их качество в сочетании с эффективностью вентиляционной системы.

Позиция экспертов и скрытые соединения

В АДАК подчеркивают: хотя непосредственной угрозы для здоровья не выявлено, автопроизводителям еще предстоит значительная работа. Отдельные вещества — бензол, толуол, этилбензол и стирол — способны причинять вред при продолжительном воздействии. Организация настаивает на введении четких регламентов и обеспечении прозрачности для покупателей, чтобы любой человек мог заблаговременно получить информацию о том, каким воздухом ему предстоит дышать в собственной машине.

Что делать, если запах не уходит

Когда посторонний аромат в салоне сохраняется дольше нескольких недель, это может расцениваться как дефект товара. В подобной ситуации специалисты советуют обращаться к дилеру с официальной письменной претензией. Продавец обязан принять меры для устранения недостатка, а при невозможности исправить положение — рассмотреть возврат денег или соразмерное снижение цены.

