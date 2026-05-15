Педиатр Малых уточнил, где дети могут подхватить хантавирус

Школа и детский сад не так страшны для заражения хантавирусом. Детям стоит остерегаться иных мест.
В беседе с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых отметил, что хантавирусной инфекцией дети заражаются не в учебных заведениях, а в ходе контакта с природой.
Родителям стоит брать на заметку, что отдых на даче и прогулки в лесу намного опаснее, чем те же школы. По словам эксперта, заражение возможно при контакте с мышиным пометом.
Малых подчеркивает – детям нельзя трогать мертвых грызунов, а также играть в пыльных закрытых помещениях. Не стоит приобщать детей и к уборке крысиных экскрементов: даже безобидные взмахи веником могут привести к заражению.
Что сейчас с хантавирусом в России
В Роспотребнадзоре уточняли, что российский климат для заболевания неприемлем. Это сильно снижает риск его появления в России. Однако специалисты усилят контроль, чтобы не допустить завода вируса.
Исключать вспышку заболеваемости в стране не стали. В России известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).
С начала 2026 года вспышек болезни внутри страны не фиксировали.