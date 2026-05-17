Роспотребнадзор сообщил, что угрозы распространения Эболы в России нет

Сейчас риски распространения лихорадки Эбола в России отсутствуют. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Лаборатория. Фото: abn.agency
В ведомстве заявили, что во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков применяется автоматизированная информационная система «Периметр».

Вспышка лихорадки Эбола в мире

ВОЗ признала вспышку лихорадки Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного характера. К 16 мая в Конго подтвердили восемь случаев заражения, еще около 300 находятся под подозрением. Умерли от, предположительно, инфекции более 80 человек.

Первые случаи заражения также выявили в Уганде — у приехавших из Конго.

В ВОЗ предупреждают, что реальное число случаев заболевания неизвестно и может быть выше официально заявленных цифр. Также неизвестна география распространенности болезни.

Ситуация пока не подходит при критерии пандемии, однако вспышка представляет угрозу для международного здравоохранения.

У зараженных людей диагностируют вирус Бундибуджио — один из подвидов Эболы. Он считается менее летальным, однако от него нет ни одной одобренной вакцины. Среди симптомов — высокая температура, головная боль и боль в мышцах, тяжелые желудочно-кишечные расстройства и кровотечение.

