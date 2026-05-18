Как справиться со стрессом, когда обстановка не располагает к спокойствию

Нестабильная ситуация в мире влияет на настроения общества. Продажи антидепрессантов бьют рекорды. Как пережить нервное время без уничтоженных нервов.

Как сообщает RuNews24.ru со ссылкой на координатора московского отделения одной из фракций Романа Крастелева, по данным Росстата и опросов общественного мнения, количество обращений к психологам за последние два года выросло почти в полтора раза.

Люди запасаются антидепрессантами. Только с января по март 2026 года их купили на 22% больше, чем год назад. Согласно исследованию Института психологии РАН, к началу 2026 года почти треть россиян демонстрирует высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики.

Около 42% опрошенных отмечают у себя симптомы депрессии. Еще 84% россиян в ужасе от растущих цен в магазинах, а 74% опасаются экономического кризиса.

Тревога стала хронической

Сейчас нервное состояние – часть жизни для многих россиян. По словам Крастелева, человек может тревожится во время реальной опасности, таков механизм защиты. Однако нынешняя ситуация нездорова: некоторые россияне остаются встревожены даже в безопасной обстановке, что обращает нормальную жизнь в руины.

Сон и аппетит нарушаются, привычные радости становятся блеклыми, спокойный вечер вынуждает беспокоиться о завтрашнем утре.

Согласно опросам, порядка 13% россиян испытывают тревогу ежедневно, а 18% – три-четыре раза в неделю.

Что делать с тревогой

Победить это состояние – непросто. Без врача иногда не справиться. По словам специалиста, не нужно стыдиться искать помощь среди профессионалов.

Крастелев отмечает, что в борьбе с такими состояниями нужна системная государственная поддержка. Бесплатная психологическая помощь должна быть доступна каждому.

Один из главных выходов – развивать культуру самопомощи. Наиболее уязвимая группа – люди 25-34 лет с низкими доходами.

