Как справиться со стрессом, когда обстановка не располагает к спокойствию

Нестабильная ситуация в мире влияет на настроения общества. Продажи антидепрессантов бьют рекорды. Как пережить нервное время без уничтоженных нервов.
Люди запасаются антидепрессантами. Только с января по март 2026 года их купили на 22% больше, чем год назад. Согласно исследованию Института психологии РАН, к началу 2026 года почти треть россиян демонстрирует высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики.
Тревога стала хронической
Сейчас нервное состояние – часть жизни для многих россиян. По словам Крастелева, человек может тревожится во время реальной опасности, таков механизм защиты. Однако нынешняя ситуация нездорова: некоторые россияне остаются встревожены даже в безопасной обстановке, что обращает нормальную жизнь в руины.
Согласно опросам, порядка 13% россиян испытывают тревогу ежедневно, а 18% – три-четыре раза в неделю.
Что делать с тревогой
Крастелев отмечает, что в борьбе с такими состояниями нужна системная государственная поддержка. Бесплатная психологическая помощь должна быть доступна каждому.
Один из главных выходов – развивать культуру самопомощи. Наиболее уязвимая группа – люди 25-34 лет с низкими доходами.