Терапевт Тен перечислила еду, которая является пищевым мусором

Пищевой мусор – еда, не несущая никакой пользы организму. В ряды таких продуктов затесались любимые многим снэки.
В беседе с NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен отметила, что в список вошли не только фастфуд и снеки, но и сосиски с колбасами.
Ничего, кроме вреда, не принесут в рационе человека также сардельки, бекон и ветчина. Гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики и даже соленые орешки – тоже не несут пользы.
Пищевым мусором такие продукты называют потому, что в них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. В совокупности эти ингредиенты несут множество калорий, излишек которых откладывается в жир.
Опасность представляют и трансжиры в таких видах еды. Они разрушают клетки организма.