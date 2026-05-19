Онищенко призвал не игнорировать серьезность новой вспышки Эболы

Ситуация с распространением вируса Эбола в мире вызывает серьезные опасения.

Недавняя вспышка вновь подтверждает, что эта инфекция носит циклический характер, заявил в беседе с ТАСС академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, напомнив, что во время предыдущей эпидемии лихорадка унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Игнорировать текущие события нельзя.

Эбола оказалась цикличной

То, что наблюдается сейчас, — это проявление закономерностей, характерных для Эболы на глобальном уровне. Последняя масштабная вспышка была в 2014 году. С тех пор прошло более 10 лет, что подтверждает цикличность инфекции.

Тогда официально регистрировалось около 28 тысяч случаев заражения, вирус проник в США, Великобританию, Испанию, Мали, Италию. Летальность составила 41%. Потом Эбола пошла на спад, но теперь заявила о себе вновь. По мнению Онищенко, это серьезный сигнал, который нельзя пренебрегать.

Академик подчеркнул, что вирус Эбола легко передается от человека к человеку, однако существуют эффективные меры профилактики. Чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать личную гигиену, избегать контактов с больными людьми и животными, а также воздержаться от поездок в страны, где зафиксирован рост заболеваемости.

ВОЗ ранее объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде.

