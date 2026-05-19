Онищенко призвал не игнорировать серьезность новой вспышки Эболы

Ситуация с распространением вируса Эбола в мире вызывает серьезные опасения.
Эбола оказалась цикличной
То, что наблюдается сейчас, — это проявление закономерностей, характерных для Эболы на глобальном уровне. Последняя масштабная вспышка была в 2014 году. С тех пор прошло более 10 лет, что подтверждает цикличность инфекции.
Тогда официально регистрировалось около 28 тысяч случаев заражения, вирус проник в США, Великобританию, Испанию, Мали, Италию. Летальность составила 41%. Потом Эбола пошла на спад, но теперь заявила о себе вновь. По мнению Онищенко, это серьезный сигнал, который нельзя пренебрегать.
Роспотребнадзор едет в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом попросили угандийские власти. Подробнее о том, что такое Эбола, чем она опасна и грозит ли эпидемия России в материале Мойки78.
ВОЗ ранее объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде.