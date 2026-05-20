Врач Кондрахин рассказал, в каких случаях губка для мытья посуды может быть опасна для здоровья

Старая губка для мытья посуды со временем превращается в рассадник опасных бактерий. В некоторых случаях она становится особо опасна.

Фото: Мойка78 / Альбика Халидова

Кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что пористая структура вбирает в себя остатки пищи и долго сохнет, что создает среду для размножения микроорганизмов, сообщает издание «Абзац».

По словам медика, менять губку нужно регулярно — оптимально делать это раз в неделю.

Самый опасный расклад при этом- после разделки сырого мяса.

«Если вы мыли сырое мясо или у вас были кровавые остатки, лучше вообще не пытаться дезинфицировать губку, а выбросить ее»,

— заявил врач.

При мытье посуды медик советует сначала механически удалить все крупные остатки еды, в начале использовать жесткую щетку для очистки посуды, а уже следом — губку. После мытья губку нужно тщательно промыть, отжать и просушить.

