Врач Кондрахин рассказал, в каких случаях губка для мытья посуды может быть опасна для здоровья

Старая губка для мытья посуды со временем превращается в рассадник опасных бактерий. В некоторых случаях она становится особо опасна.
Кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что пористая структура вбирает в себя остатки пищи и долго сохнет, что создает среду для размножения микроорганизмов, сообщает издание «Абзац».
Самый опасный расклад при этом- после разделки сырого мяса.
«Если вы мыли сырое мясо или у вас были кровавые остатки, лучше вообще не пытаться дезинфицировать губку, а выбросить ее»,
— заявил врач.
При мытье посуды медик советует сначала механически удалить все крупные остатки еды, в начале использовать жесткую щетку для очистки посуды, а уже следом — губку. После мытья губку нужно тщательно промыть, отжать и просушить.
