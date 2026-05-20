Роспотребнадзор предупредил, что хантавирус Андес начинается как грипп

От /

Хантавирус в первые дни после инкубационного периода проявляется как грипп, предупредили в Роспотребнадзоре.

Фото: abn.agency
Среди первых симптомов — лихорадка, головная боль, сильные боли в мышцах, тошнота, рвота.

Еще через 3-5 дней могут начаться осложнения.

По данным ведомства, инкубационный период при заражении хантавирусом составляет в среднем от двух до четырех недель, максимум — шесть недель.

Болезнь протекает в две фазы. Первая напоминает грипп. Вторая — кардиопульмональная фаза, во время которой быстро развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Из-за шока у пациента падает артериальное давление, может возникнуть сердечная недостаточность. Это состояние требует срочной госпитализации.

В Роспотребнадзоре предупредили, что это серьезное инфекционное заболевание, которое характеризуется быстрым прогрессированием симптомов с высокой летальностью, которая может достигать 40%.

Заразен пациент, пока у него сохраняются симптомы.

Как можно заразиться хантавирусом

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщал, что штамм хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере в Атлантике, мутирует и начинает постепенно приспосабливаться к человеку. Он добавил, что до сих пор хантавирусы не так заразны, однако уже начинают понемногу передаваться от человека к человеку.

Естественным образом хантавирус Андес переносится только карликовым рисовым хомяком, который обитает в Аргентине и Чили. Другие переносчики — дикие грызуны.

Вспышка хантавируса в мире

После вспышки хантавируса на круизом лайнере случаи болезни начали фиксировать в разных странах.

Недавно первый случай выявили в Канаде — у одного из пассажиров, который был на карантине. Ранее хантавирус также диагностировали у пассажиров, которые вернулись во Францию и Нидерланды.

Прокрутить вверх