Роспотребнадзор предупредил, что хантавирус Андес начинается как грипп

Хантавирус в первые дни после инкубационного периода проявляется как грипп, предупредили в Роспотребнадзоре.
Еще через 3-5 дней могут начаться осложнения.
По данным ведомства, инкубационный период при заражении хантавирусом составляет в среднем от двух до четырех недель, максимум — шесть недель.
В Роспотребнадзоре предупредили, что это серьезное инфекционное заболевание, которое характеризуется быстрым прогрессированием симптомов с высокой летальностью, которая может достигать 40%.
Заразен пациент, пока у него сохраняются симптомы.
Как можно заразиться хантавирусом
Естественным образом хантавирус Андес переносится только карликовым рисовым хомяком, который обитает в Аргентине и Чили. Другие переносчики — дикие грызуны.
Вспышка хантавируса в мире
После вспышки хантавируса на круизом лайнере случаи болезни начали фиксировать в разных странах.
Недавно первый случай выявили в Канаде — у одного из пассажиров, который был на карантине. Ранее хантавирус также диагностировали у пассажиров, которые вернулись во Францию и Нидерланды.