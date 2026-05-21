Минздрав обновил стандарт лечения детей с ожирением

Минздрав добавил хирургические методы оказания помощи детям с ожирением в стандарт лечения.
Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, теперь в некоторых случаях несовершеннолетним будут проводить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Показан и ежедневный осмотр хирургом после.
Также в стандарте появились обязательные консультации диетолога и осмотр у оториноларинголога при диагностике заболевания.
В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал о включении в ОМС операции при ожирении. Министр также говорил, какие три важные правила помогут бороться с эпидемией ожирения в стране.
Когда при ожирении показана резекция желудка
Резекция желудка показана при морбидном ожирении, которое является критическим и представляет опасность для здоровья и значительно сокращает продолжительность жизни. Операцию также назначают при наличии сопутствующих заболеваний — сахарного диабета второго типа, гипертонии, ночного апноэ.
При операции удаляют около 80% органа, включая зону, где преимущественно вырабатывается «гормон голода» грелин.